Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump sokkolta a világot: bejelentette a háború végét

Látnia kell!

Lélegzetelállító felvételek: így hömpölygött a tömeg a csíksomlyói búcsún – galéria

baleset

Halál Hortobágy mellett: az autó mintha megolvadt volna az ütközésben – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brutális szerencsétlenség helyszíne volt szombat délután a Hortobágyot Egyekkel összekötő út. Egy autó fának ütközött a balesetben, egy 60 éves férfi a helyszínen szörnyethalt, 40 éves utasa a roncsokba szorult.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesethortobágyegyekhalálos balesetautó

Szombat délután halálos baleset történt Hortobágy és Egyek között: egy autó lesodródott az útról, majd fának ütközve ripityára tört. A hatóságok nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, mentőhelikoptert is riasztottak, ám hiába: az autó 60 éves utasa életét vesztette – számolt be róla a Haon.hu.

Halálos baleset Hortobágy mellett: egy 60 éves férfi nem élte túl az ütközést, 40 éves társát a tűzoltók vágták ki a kocsiból
Halálos baleset Hortobágy mellett: egy 60 éves férfi nem élte túl az ütközést, 40 éves társát a tűzoltók vágták ki a kocsiból
Fotó: HAON/ Tóth Imre

Halálos baleset a Hortobágyon

A járműben ketten utaztak, egy 40 és egy 60 év körüli férfi. A 40 éves áldozat a roncsokba szorult, őt a tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. A 60 év körüli férfi azonban nem élte túl az ütközést. 

A tragédia kapcsán egy debreceni vagyonvédelmi cég is megszólalt, az ő kollégájuk volt az elhunyt férfi. Azt írták róla: Gyula megbízható, kedves, vidám kolléga volt.

A napokban Óbudán borzolta a kedélyeket egy rolleres baleset, amelynek áldozata egy idős férfi volt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!