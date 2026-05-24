Halál Hortobágy mellett: az autó mintha megolvadt volna az ütközésben – videó

Szombat délután halálos baleset történt Hortobágy és Egyek között: egy autó lesodródott az útról, majd fának ütközve ripityára tört. A hatóságok nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, mentőhelikoptert is riasztottak, ám hiába: az autó 60 éves utasa életét vesztette – számolt be róla a Haon.hu.

Halálos baleset Hortobágy mellett: egy 60 éves férfi nem élte túl az ütközést, 40 éves társát a tűzoltók vágták ki a kocsiból

Fotó: HAON/ Tóth Imre

Halálos baleset a Hortobágyon

A járműben ketten utaztak, egy 40 és egy 60 év körüli férfi. A 40 éves áldozat a roncsokba szorult, őt a tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. A 60 év körüli férfi azonban nem élte túl az ütközést.

A tragédia kapcsán egy debreceni vagyonvédelmi cég is megszólalt, az ő kollégájuk volt az elhunyt férfi. Azt írták róla: Gyula megbízható, kedves, vidám kolléga volt.

