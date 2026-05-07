Hatalmas a dugó az M1-esen: kamionbaleset miatt áll a forgalom

A forgalmi akadály az autópálya 72-es kilométerénél, Tata környékén alakult ki, ahol a feltorlódott kocsisor a belső sávban már 5, a külsőben pedig a 12 kilométert is meghaladja. Az Útinform jelentése szerint a sofőröknek jelentős menetidő-növekedéssel kell számolniuk, amíg a szakemberek elhárítják a baleset okozta fennakadást – írta az MTI.

Kamionbaleset nehezíti a forgalmat az M1-esen

Fotó: Illusztráció (Craig Adderley/Pexels)

Újabb baleset miatt lassul az M1-es Győrnél

A Hegyeshalom felé vezető oldalon is megakadt a forgalom, miután Győr térségében, a 133-as kilométernél két személyautó ütközött össze. Mivel a helyszínen jelenleg csak egy sávon haladhatnak a járművek, a sofőröknek ebben az irányban is jelentős lassulásra kell készülniük a baleset miatt.

