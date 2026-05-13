Kora reggel elszabadult a pokol az M5-ös autópályán

Teljes útlezárás van érvényben az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, miután Újhartyán közelében, a 44-es kilométernél felborult egy kamion. A dabasi hivatásos tűzoltók szabadítottak ki egy embert a járműből, a baleset helyszínére pedig mentőegységek is érkeztek – írta a Bors.

Kamionbaleset bénította meg a forgalmat az M5-ös autópályán

Fotó: Hagymási Bence/24 Óra

Kamionos balesetek bénítják a forgalmat

Ezzel párhuzamosan egy másik súlyos baleset is történt a 32-es főúton Jászfényszaru és Pusztamonostor között, ahol egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze. A helyszínre érkező tűzoltók két embert szabadítottak ki a roncsokból, a mentési munkálatok idejére pedig az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Korábban beszámoltunk róla, hogy egy Tolna vármegyei óvoda szülői értekezletén tettlegességig fajuló vita alakult ki, amihez a mentők és a rendőrség segítségét is igénybe kellett venni.