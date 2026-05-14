Kamionkerék csapódott két autónak a 4-esen, a baleset miatt teljes az útzár – képekkel

Óriási robaj hallatszott csütörtök délelőtt Ebesnél, amikor egy kamion ikerkereke kiszakadt és fékezés nélkül csapódott két személyautónak a 4-es főúton. A baleset pillanatok alatt káoszt okozott a lámpás kereszteződésben, a forgalom teljesen megbénult – közölte a Haon.hu.

A balesetet a kamion kiszakadt ikerkerekei okozták

Fotó: Tóth Imre/Haon.hu

A baleset miatt teljes útzárat rendeltek el

A Hajdú Online információi szerint a kamion kereke váratlanul szakadt ki, majd nagy erővel csapódott a közelben haladó autóknak. Az egyik személyautó légzsákja az ütközés erejétől azonnal kinyílt.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Papp-Kunkli Nóra megerősítette, hogy a tűzoltók átvizsgálták a járműveket. A két személyautóban összesen négy ember utazott, hozzájuk mentő érkezett.

Mentők és tűzoltók lepték el a 4-es főutat

A kamionban csak a sofőr ült, a helyszíni információk szerint a balesetben egy ember megsérült. A mentés és a műszaki vizsgálat idejére teljes útzárat rendeltek el az érintett szakaszon.

Sérültje is van a balesetnek

Fotó: Tóth Imre/Haon.hu

A lámpás kereszteződésnél hosszú kocsisor alakult ki, a hatóságok azt kérik, hogy aki tud, kerülje el a környéket. A balesetről készült fotókat ITT megtekintheti.

