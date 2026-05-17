Hármas karambolhoz riasztottak mentőhelikoptert az M1-es autópályán

Hármas karambol bénítja a forgalmat az M1-es autópályán, ahová mentőhelikopter is érkezett. A baleset miatt jelenleg csak egy sávon haladhatnak a járművek, az utasok állapotáról egyelőre nincs információ.
A törökbálinti hivatásos tűzoltók siettek a helyszínre, majd áramtalanították a járműveket a 25-ös kilométernél, Herceghalom és Biatorbágy között, ahol a baleset történt – írta a Bors.
Mentőhelikopter a baleset helyszínén
A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre, ami miatt jelenleg csupán egyetlen sávon halad a forgalom Herceghalom és Biatorbágy között.
Korábban beszámoltunk róla, hogy vasárnap reggel az M3-as autópályán is baleset történt, miután egy árokba csúszott autó mentésére érkező rendőrautóba hátulról belerohant egy másik jármű, a sávlezárás és a helyszínelés miatt pedig több kilométeres sorban állnak az autósok.
