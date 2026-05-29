Kirepült az autóból egy egyéves kisbaba a meggondolatlan tinisofőr miatt

Zelenszkij sokkoló döntésén ámuldozik a világ – titkos tervről rántja le a leplet a The Economist

Döbbenetes felelőtlenség vezetett közúti szerencsétlenséghez Dáka közelében. Egy 17 éves, jogosítvánnyal nem rendelkező fiú forgalomból kivont autóval száguldozott, ráadásul az utasai között egy kisgyermek is volt. A baleset során a kocsi többször megpördült, a csecsemő pedig kirepült a járműből.
A baleset 2025 júniusában történt, amikor a mindössze 17 éves sofőr vezetői engedély nélkül, egy forgalomból kivont személygépkocsival indult útnak, ráadásul a kocsiban ülők biztonságára sem figyelt senki. A jobb első ülésen egy utasa ült, míg a jobb hátsón egy nő foglalt helyet, aki a biztonsági gyermekülés helyett a saját ölében tartotta az egyéves kisgyermeket – írja a Veol.hu.

Kirepült a kocsiból az 1 éves kisgyerek a balesetben Fotó: AI illusztráció

Baleset Dáka közelében: kétszer fordult át a tengelye körül az autó

A fiatal sofőr egy töredezett burkolatú útszakaszon kezdett előzésbe. A sebességet azonban nem az útviszonyoknak és az út vonalvezetésének megfelelően választotta meg, így elvesztette az uralmát a jármű felett.

A kocsi áttért a szemközti sávba, majd lesodródott az útról egy fás-füves területre. Az autó a hatalmas erejű becsapódástól kétszer átfordult a tengelye körül, és végül a kerekein állt meg. 

A borulás során a rögzítés nélkül, az anyja ölében utazó egyéves kisgyermek kirepült a járműből. A pici nyolc napon túl gyógyuló, súlyos egészségromlással járó sérüléseket szenvedett.

A felelőtlen sofőr és a mellette ülő utas csodával határos módon sérülés nélkül úszta meg a balesetet, míg a gyermeket fogó nő könnyebb zúzódásos és rándulásos sérüléseket szenvedett.

Megszületett az ítélet, de van egy csavar

A Pápai Járásbíróság büntetővégzésében közúti baleset okozásának vétsége miatt bűnösnek találta a fiatalkorút, akit másfél év fiatalkorúak fogházára ítélt, a szabadságvesztés végrehajtását azonban két és fél évre felfüggesztették. Ez idő alatt a fiatal pártfogói felügyelet alatt áll. A sofőrt két és fél évre eltiltották a járművetéstől, valamint kötelezték a 64 ezer forintos bűnügyi költség megtérítésére is. 

Az ítélet egyelőre nem jogerős, a vádlottnak ugyanis még lehetősége van tárgyalást kérnie az ügyben.

