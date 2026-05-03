Idős nőt gázolt halálra a 98-as busz Kispesten

Ahogyan már korábban beszámoltunk róla, halálos baleset történt szombat délután a főváros XIX. kerületében, a Kőbánya-Kispest csomópontnál található Vak Bottyán utcai autóbusz-állomáson. Egy menetrend szerint közlekedő 98-as jelzésű autóbusz gázolt el egy gyalogost, aki a szerencsétlenség során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Brutális baleset a Kökin: autóbusz gázolt el egy embert

Fotó: BKK

Baleset érte a gyalogost a kispesti buszvégállomáson

Az esethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a műszaki mentésben nyújtottak segítséget, miközben a társhatóságok is nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre.

Bár az elsődleges jelentések még a X. kerületi buszvégállomást jelölték meg helyszínként, a Budapesti Rendőr-főkapitányság később pontosította, hogy a gázolás a bevásárlóközpont túloldalán, Kispest közigazgatási területén történt.

A BKV megerősítette a tragédiát, és jelezte, hogy a körülmények tisztázása jelenleg is folyamatban van, így a vizsgálat lezárultáig nem adnak további részletes tájékoztatást. A szerencsétlenség pontos okait és a felelősség kérdését a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja.