A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az autópálya 53-as és 54-es kilométerszelvénye között történt a baleset. A hatvani hivatásos tűzoltók két egységgel vonultak ki a lángoló kamionhoz – írja a Blikk.

Baleset történt, krémtúrót szállító kamion lángolt Hatvannál

A kamion vontató része, valamint a rakomány egy része is kigyulladt, a beszámolók szerint a jármű krémtúrót szállított.

A tűzoltók több vízsugárral próbálták megfékezni a lángokat.

Járhatatlan az út a baleset helyszínén

A baleset és a sűrű füst miatt a Budapest felé vezető oldalt ideiglenesen teljes szélességében lezárták, ezért az arra közlekedőknek jelentős torlódásra és hosszabb menetidőre kell készülniük. Az autósokat arra kérik, hogy lehetőség szerint válasszanak másik útvonalat.

