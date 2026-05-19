Valami nagyon furcsát láttak a rendőrök Kunfehértónál, azonnal cselekedniük kellett

Hatalmas szerencsével zárult az a hétfő délelőtti incidens, amely az 5412-es úton, Kunfehértó és Jánoshalma között bénította meg a forgalmat. Bár egy szolgálati gépkocsi teljesen összeroncsolódott a karambolban, az ijesztő közúti baleset során csodával határos módon senki sem sérült meg.
Súlyos baleset történt hétfő délelőtt az 5412-es úton, Kunfehértó és Jánoshalma között, amikor egy rendőrautónak ütközött egy irányíthatatlanná vált jármű. A BAON információi szerint az ütközés erejétől a hatósági gépkocsi teljesen összeroncsolódott, ám a szerencsének és a gyors reakciónak köszönhetően a balesetben senki sem sérült meg. A helyszínről a mentők végül egy 70 év körüli férfit szállítottak kórházba.

A rendőrautó eleje teljesen összeroncsolódott a balesetben
Fotó: Pozsgai Ákos

Rendőrautónak ütközött egy autós a balesetben

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatának részletes tájékoztatása szerint a járőrök a délelőtti órákban figyeltek fel az érintett útszakaszon egy autóra, amely koordinálatlanul, a sávokat folyamatosan elhagyva, összevissza haladt az úttesten. 

Mivel a sofőr manőverei rendkívül balesetveszélyesek voltak, a rendőrök a közlekedés biztonságának megóvása és a tragédia elkerülése érdekében haladéktalanul megkezdték a forgalom korlátozását.

A kacsázó jármű végül a biztonsági okokból leállított rendőrautónak csapódott. Miután az autó megállt, a járőrök azonnal a sofőrhöz siettek, és megvizsgálták az állapotát. Mint kiderült, a 70 év körüli férfi feltehetően vezetés közben rosszul lett, és emiatt veszítette el az uralmát a kormány felett – a mentőszolgálat munkatársai ezért szállították kórházba. Az eset pontos körülményeit jelenleg is vizsgálja a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság.

 

