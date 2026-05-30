Tömegbaleset miatt lett hatalmas dugó az M1-esen

Több kocsi ütközött össze az M1-es autópálya 36-os kilométerszelvényénél, Bicske térségében. Az Útinform tájékoztatása szerint a baleset miatt a Hegyeshalom felé vezető oldalon a forgalmat teljes egészében megállították. A kényszerű lezárás következtében a szakaszon rendkívül gyorsan torlódás alakult ki, amely már elérte a 2–3 kilométeres hosszúságot, így az arra közlekedőknek jelentős menetidő-növekedéssel és komoly fennakadással kell számolniuk – Kemma.hu.

A Bicske térségében történt baleset után gyorsan nő a torlódás

Fotó: Illusztráció/Nool.hu

A hatóságok arra kérik a járművezetőket, hogy aki teheti, fokozott óvatossággal és figyelemmel közelítse meg az érintett környéket, mivel a karambol miatt a haladás drasztikusan lelassult. Esetleges személyi sérülésekről egyelőre nem érkezett hivatalos információ.

A katasztrófavédelem legfrissebb tájékoztatása szerint az országhatár felé vezető oldalon történt karambolban hat autó ütközött és összesen kilenc ember sérült meg, akikhez a helyszínre azonnal mentő érkezett.

Súlyos sérüléseket szenvedtek a gyerekek a sofőr halálos balesete mellett

Mély megrendülést kiváltó, súlyos közúti katasztrófa rázta meg a dél-dunántúli régiót a szombat reggeli órákban, amikor egy kirándulókat szállító jármű fának csapódott. A 6-os számú főúton bekövetkező halálos baleset következtében a buszsofőr a helyszínen meghalt, a huszonnyolc utas – köztük huszonöt gyermek – közül pedig csaknem mindenki megsérült a brutális erejű ütközésben.