Összeütközött kamionok bénították meg az M1-es forgalmát

Május 7-én, csütörtökön súlyos tömegbaleset történt az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tata térségében. A 72-es kilométernél, közvetlenül a Grébics pihenő után négy kamion rohant egymásba, a szerencsétlenséghez riasztották a mentőket és a rendőrséget is – írta a Kemma.hu.

A súlyos baleset helyszínén a mentők négy sérültet láttak el

Négy kamion rohant egymásba a balesetben

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrség nemrégiben közzétett tájékoztatója és a balesetről készült videofelvételek tisztázták a történteket: a sor elején haladó két kamion forgalmi okokból megállt, amit a harmadik jármű vezetője még időben észlelt és lassított.

A negyedik kamion sofőrje azonban nem tartott megfelelő követési távolságot, így későn reagált a kialakult helyzetre, és hatalmas erővel az előtte álló szerelvénynek ütközött, amely egy láncreakciót elindítva az összes többi járművet egymásba tolta.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínről négy embert kellett kórházba szállítani. Rácz Renátó kommunikációs referens megerősítette, hogy mindannyian csak könnyebb sérüléseket szenvedtek. A rendőrség a közösségi oldalán emiatt külön felhívta a figyelmet a megelőzés fontosságára, hangsúlyozva, hogy a tudatosabb vezetés és a biztonságos követési távolság betartása életeket menthet.