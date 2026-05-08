autópálya

Összeütközött kamionok bénították meg az M1-es forgalmát

Hatalmas ütközés tartja fel az autópálya forgalmát Tata térségében, miután több jármű rohant egymásba a Grébics pihenő után. A helyszínre riasztott egységek megállapították, hogy a baleset során négy kamion rohant egymásba a figyelmetlenség miatt.
Május 7-én, csütörtökön súlyos tömegbaleset történt az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tata térségében. A 72-es kilométernél, közvetlenül a Grébics pihenő után négy kamion rohant egymásba, a szerencsétlenséghez riasztották a mentőket és a rendőrséget is – írta a Kemma.hu.

A súlyos baleset helyszínén a mentők négy sérültet láttak el
Fotó: Mesterséges Intelligencia  Által Generált kép

Négy kamion rohant egymásba a balesetben

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrség nemrégiben közzétett tájékoztatója és a balesetről készült videofelvételek tisztázták a történteket: a sor elején haladó két kamion forgalmi okokból megállt, amit a harmadik jármű vezetője még időben észlelt és lassított. 

A negyedik kamion sofőrje azonban nem tartott megfelelő követési távolságot, így későn reagált a kialakult helyzetre, és hatalmas erővel az előtte álló szerelvénynek ütközött, amely egy láncreakciót elindítva az összes többi járművet egymásba tolta.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínről négy embert kellett kórházba szállítani. Rácz Renátó kommunikációs referens megerősítette, hogy mindannyian csak könnyebb sérüléseket szenvedtek. A rendőrség a közösségi oldalán emiatt külön felhívta a figyelmet a megelőzés fontosságára, hangsúlyozva, hogy a tudatosabb vezetés és a biztonságos követési távolság betartása életeket menthet. 

Kiemelték, hogy az autópályán a nagy sebesség miatt a reakcióidő jelentősen lerövidül, ezért a sofőröknek minden másodpercben fokozottan figyelniük kell a forgalmi viszonyok változására és a hirtelen lassulásokra.

 

 

