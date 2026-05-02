Gyerekek is megsérültek az M3-ason történt balesetben

Péntek este súlyos baleset történt az M3-as autópályán, amikor egy személyautó Kál és Nagyfüged között átszakította a szalagkorlátot, majd a szemközti oldalon felborult. A mentők a jármű minden utasát, köztük kisgyerekeket is kórházba szállították a helyszínről, ahol a műszaki mentés idejére több sávot is lezártak – írta a Nool.hu.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint három embert, köztük két kisgyermeket kellett kórházba szállítani az M3-as autópályán történt péntek esti baleset helyszínéről. A gyöngyösi tűzoltók áramtalanították a felborult járművet, amelyben összesen hárman utaztak. A mentők mindenkit stabil állapotban, további vizsgálatokra vittek be az egészségügyi intézménybe.

Az M3-as autópályán történt baleset után újabb tragédia történt: életét vesztette egy 47 éves motoros, aki Aggtelek közelében lesodródott az útról és fának csapódott. Ide kattintva bővebben olvashatnak az esetről.