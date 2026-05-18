Elesett az M6-os autópálya, balesetet követett baleset

Láncreakciószerű balesetek miatt teljesen megbénult az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldala Paks közelében. Az első ütközés során egy teherautó és egy személygépkocsi rohant egymásba. A helyszínre riasztott paksi hivatásos tűzoltók áramtalanították a személyautót, amelyben csak a sofőr utazott. A mentési munkálatok idejére a hatóságok a sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták, ami miatt az autósok hosszú időre a dugóban rekedtek – írta a Teol.hu.

Baleset baleset hátán (Illusztráció)

Újabb baleset az M6-oson

Nem sokkal később, szinte ugyanott – a 111-es kilométerszelvénynél – egy újabb baleset történt. A jelenlegi információk szerint egy kamion és egy személyautó ütközött össze egy klasszikus utoléréses balesetben, vagyis a hátulról érkező jármű csapódott bele az előtte haladóba.

A paksi tűzoltóknak ennél a helyszínnél is áramtalanítaniuk kellett a megrongálódott személygépkocsit. Bár a mentők is kivonultak a helyszínre, arról egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés, hogy ebben a második ütközésben megsérült-e valaki. A két egymást követő karambol miatt a teljes útszakaszt lezárták a hatóságok.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, hatalmas torlódás alakult ki az M3-as autópályán, miután egy árokba csúszott járműhöz riasztott rendőrautóba hátulról belerohant egy másik gépkocsi.