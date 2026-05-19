Ön is így szokott besorolni? Mutatjuk a manővert, ami teljesen hazavágta az M7-es forgalmát

Felújítási munkálatok miatt terelték el a forgalmat az M7-es autópályán, ahol a kialakított sávszűkület miatt gyorsan torlódás alakult ki, majd baleset – írta a Bors.

Cipzárelvből baleset az M7-esen

Az MKIF Zrt. által közzétett felvételen egyértelműen látszik, amint a felújítási munkálatok miatti sávszűkületnél torlódnak a járművek. Miközben a sofőrök szabályosan követték a cipzárelvet az elfogyó sávból, egy Volkswagen vezetője fittyet hányt a szabályokra és másodikként is be akarta préselni magát egy kamion elé, amivel végül balesetet okozott.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. az eset kapcsán arra inti a sofőröket, hogy a nagyobb járművek – köztük a kamionok, teherautók és buszok – lényegesen nagyobb holttérrel rendelkeznek, mint a személygépkocsik. Ebben a kitakart zónában tartósan haladni rendkívül veszélyes.

Egy monstrum mellett autózva ezért sosem az a döntő szempont, hogy centire „beférünk-e” még elé a sávváltáskor, hanem az, hogy a sofőrje egyáltalán észlel-e minket, illetve marad-e elegendő tér a manőver biztonságos befejezéséhez.

