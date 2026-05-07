Videón, ahogy felborul egy kamion az M7-esen a brutális balesetben

Súlyos közlekedési baleset történt tegnap délután az M7-es autópályán, a holládi felhajtó közelében, ahol egy kavicsot szállító teherautó az oldalára borult – írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A szerencsétlenség pillanatát egy másik kamion fedélzeti kamerája is rögzítette. A felvételen jól látszik, ahogy a vétlen jármű nekiütközik a felboruló monstrumnak, ám az ütközés után még folytatta az útját. A baleset során a teherautó rakománya hatalmas területen szóródott szét, teljesen elborítva a Budapest felé vezető sávokat, de a kirepülő kavicsokból a sztráda szemközti oldalára is jutott.

Brutális baleset az M7-esen: videón a borulás

A Nagykanizsa felé tartó oldalon a szétrepülő kövek megrongáltak egy személyautót, amelynek ennek következtében elfolyt a hűtőfolyadéka, de a benne utazó két személy sértetlen maradt.

Nem volt ilyen szerencsés a felborult kamion sofőrje, akit a mentőknek kórházba kellett szállítaniuk.

A műszaki mentést a marcali hivatásos tűzoltók végezték: felitatták az úttestre kifolyt gázolajat és hűtővizet, majd megkezdték a pálya megtisztítását és a jármű kerekeire állítását. A munkálatok idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, a forgalmat pedig elterelték.

