Frontálisan tarolt le egy autót a szirénázó mentőautó Tatabányán – képek

Május 28-án, csütörtökön délelőtt egy mentőautó és egy gépkocsi ütközött össze frontálisan Tatabányán, a Szent Borbála út és az Ótelep utca kereszteződésében. A baleset következtében a mentőjármű a gyalogos-átkelőhelyen maradt, míg a másik autó lesodródott az úttestről, és a járdán állt meg. A Kemma megkereste a rendőrséget az esettel kapcsolatban.

Frontális balesetben összetört egy mentőautó eleje

Fotó: N.B. / Forrás: 24 Óra

Tilos jelzésen ment át a mentőautó a tatabányai baleset előtt

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Marosán Angelika rendőr százados tájékoztatása szerint a mentőautó bekapcsolt szirénával és villogóval haladt a Szent Borbála úton a Dr. Lakat Károly tér felé. A jármű a piros jelzés ellenére hajtott be az útkereszteződésbe, ahol egy szemből érkező, balra kanyarodó autóval ütközött össze. Szerencsére a karambol során senki sem sérült meg. A balesetről készült további képeket ide kattinva tekintheti meg.

