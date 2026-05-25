Szörnyethalt a fiatal sofőr Mezőkeresztesen, kizuhant az autóból a brutális balesetben – videó

Szétroncsolódott autó, kitört ablakok és az útra szóródott roncsdarabok jelezték a tragédia helyszínét Mezőkeresztesen. A baleset során egy 25 év körüli fiatal férfi vesztette életét, miután elvesztette uralmát az autója felett és kizuhant a járműből – írja a Boon.hu.

Huszonöt éves fiatal halt meg a balesetben

A baleset után többször megpördült az autó

A rendelkezésre álló beszámolók szerint a fiatal sofőr egy kanyar után sodródhatott ki az útról. Az autó ezután többször megpördült az úttesten, majd nagy erővel az út szélének csapódott.

Az ütközés akkora erejű volt, hogy a jármű több eleme is leszakadt, az oldalsó ablakok és a lámpák kitörtek, az autó pedig keresztben állt meg az úton. A sofőr a brutális baleset során kizuhant a járműből.

Már nem lehetett megmenteni a fiatal férfit

A fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét már nem tudták megmenteni.

A tragédiáról a Tények.hu is beszámolt.

A baleset pontos körülményeit jelenleg is vizsgálják.

