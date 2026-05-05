Nagy a baj: kettészakadhat a Föld, eltűnhet az óceán

baleset

Baleset miatt teljes szélességben lezárták a 834-es főutat

Nehezen indult a kedd reggel a 834-es főúton közlekedők számára. A 10-es kilométerszelvényénél két személygépkocsi ütközött össze, a baleset miatt pedig teljes útlezárást rendeltek el.
Szemből egymásba rohant két gépkocsi a 834-es főút Nemesszalók és Nyárád közötti szakaszán, a súlyos baleset helyszínére pedig a mentők és a tűzoltók is kivonultak – írta a Veol.hu.

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

A 834-es főút 10-es kilométerszelvényénél történt ütközéshez a pápai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a roncsokat. Az egyik autóban csupán a vezetője tartózkodott, míg a másik járműben ketten utaztak, így a helyszínre a mentőszolgálat egységei is kiérkeztek. A mentési munkálatok idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a forgalom elől.

