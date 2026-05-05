Baleset miatt teljes szélességben lezárták a 834-es főutat

Szemből egymásba rohant két gépkocsi a 834-es főút Nemesszalók és Nyárád közötti szakaszán, a súlyos baleset helyszínére pedig a mentők és a tűzoltók is kivonultak – írta a Veol.hu.

Baleset miatt lezárták a 834-es főutat

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

A 834-es főút 10-es kilométerszelvényénél történt ütközéshez a pápai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a roncsokat. Az egyik autóban csupán a vezetője tartózkodott, míg a másik járműben ketten utaztak, így a helyszínre a mentőszolgálat egységei is kiérkeztek. A mentési munkálatok idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a forgalom elől.

