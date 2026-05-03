Baleset miatt több kilométeren torlódik a forgalom az M3-ason

Utoléréses baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Hort térségében, ahol egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze a 61-es kilométerszelvénynél. A műszaki mentéshez a hatvani hivatásos tűzoltók és a társhatóságok egységei vonultak ki a baleset helyszínére – írta a Heol.hu.

Baleset miatt torlódás alakult ki az M3-as autópályán

Fotó: Illusztráció

Kilométeres torlódás a baleset után

Az Útinform tájékoztatása szerint a 60-as kilométernél történt baleset sérült gépjárművei már a leállósávban várakoznak, ám a torlódás így is meghaladja a 3 kilométert. Emellett az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Hatvan és Bag között az erős forgalom miatt további szakaszos lassulások nehezítik a közlekedést.

