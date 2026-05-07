Videón a motorbaleset, amit egy Tesla satufékezése okozott

Súlyos motorosgázolásba torkollott egy Tesla hirtelen fékezése a Szentendrei úton, miután a manőver láncreakciót indított el. A fedélzeti kamera által rögzített baleset során a Tesla mögött haladó autó nem tudta elkerülni az ütközést, ugyanis az elektromos autó gyors fékezése miatt sávot kellett váltania, ekkor csapta el a mellett haladó motorost, aki az aszfaltra zuhanva súlyos sérüléseket szenvedett – írta a Blikk.hu.

Hirtelen fékezés okozott balesetet

Műszaki hiba vagy emberi mulasztás okozta a balesetet?

A szakértők jelenleg is vizsgálják, miért fékezett hirtelen és látszólag ok nélkül a Tesla, kényszerpályára állítva ezzel a többi közlekedőt. Az ütközést elkerülni próbáló autós sávváltás közben sodorta el a holttérből érkező motorost, aki a szerencsétlen manőver áldozatává vált. A nyomozás során azt is ellenőrzik, hogy a Tesla önvezető rendszere hibázott-e, vagy a sofőr reagált rosszul, rávilágítva arra, hogy a legmodernebb technológia mellett is az emberi döntéseken múlik a biztonság.

