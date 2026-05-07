Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most jött! Putyin megtámadhatta a NATO-t? Rendkívüli a készültség

Ezt látnia kell!

Máris megvan a hónap gyorshajtója! Szép számlát kapott

baleset

Videón a motorbaleset, amit egy Tesla satufékezése okozott

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos sérüléssel végződött egy váratlan manőver a Szentendrei úton, miután egy Tesla indokolatlan fékezése miatt egymásnak csapódtak a járművek. Egy vétlen motoros az aszfaltra zuhant, amikor az elektromos autó elől kitérő gépjármű gyorsan sávot váltott. A balesetben súlyos sérülés is történt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetteslamanővermotormotorbalesetütközés

Súlyos motorosgázolásba torkollott egy Tesla hirtelen fékezése a Szentendrei úton, miután a manőver láncreakciót indított el. A fedélzeti kamera által rögzített baleset során a Tesla mögött haladó autó nem tudta elkerülni az ütközést, ugyanis az elektromos autó gyors fékezése miatt sávot kellett váltania, ekkor csapta el a mellett haladó motorost, aki az aszfaltra zuhanva súlyos sérüléseket szenvedett – írta a Blikk.hu.

Hírtelen fékezés okozott balesetet
Hirtelen fékezés okozott balesetet
Fotó:  BpiAutósok/YouTube

Műszaki hiba vagy emberi mulasztás okozta a balesetet?

A szakértők jelenleg is vizsgálják, miért fékezett hirtelen és látszólag ok nélkül a Tesla, kényszerpályára állítva ezzel a többi közlekedőt. Az ütközést elkerülni próbáló autós sávváltás közben sodorta el a holttérből érkező motorost, aki a szerencsétlen manőver áldozatává vált. A nyomozás során azt is ellenőrzik, hogy a Tesla önvezető rendszere hibázott-e, vagy a sofőr reagált rosszul, rávilágítva arra, hogy a legmodernebb technológia mellett is az emberi döntéseken múlik a biztonság.

Korábban beszámoltunk róla, hogy Tata és Tatabánya környékén elszaporodtak a veszélyes vaddisznókalandok, amelyek során a malacaikat védelmező kocák ijesztettek rá a kirándulókra és kutyasétáltatókra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!