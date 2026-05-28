Autó szélvédőjére csapódott egy motoros Csongrádon, videón a baleset pillanata

A 451-es főúton, Csongrádon Szentes irányába tartott egy autó, amikor egy balra kanyarodó motoros keresztezte az útját. A kétkerekű sofőrje nem adta meg az elsőbbséget a szabályosan közlekedő gépkocsinak, így elkerülhetetlenné vált a baleset: a motoros az autó szélvédőjének csapódott, majd tehetetlenül a földre zuhant – írta az Index.

Elképesztő motorbalesetet rögzített egy kamera

Fotó: BpiAutósok/YouTube

Egy reklámtáblát is letarolt az autó a balesetben

A kocsi kidöntött egy reklámtáblát és végül a közeli buszmegállóban állt meg. Az autóban ülő édesanya és fia karcolások nélkül megúszták az esetet, a motorost azonban a mentők elővigyázatosságból kórházba szállították.

A drámai baleset pillanatait a Budapesti Autósok Közössége nevű portál egyik olvasójának kamerája rögzítette, a felvételt pedig el is küldte az oldalnak. A karambol pontos körülményeit a rendőrség még vizsgálja.

Korábban beszámoltunk róla, hogy frontálisan összeütközött egy mentőautó és egy gépkocsi csütörtökön délelőtt Tatabányán, a Szent Borbála út és az Ótelep utca kereszteződésében, ahol az ütközés erejétől a mentő a gyalogos-átkelőhelyen, a másik jármű pedig a járdára sodródva állt meg.