Felvették a biztonsági kamerák, ahogy a mozgólépcső megfojtotta a férfit – videó

Döbbenetes baleset történt a massachusettsbeli Boston városának egyik metróállomásán, ahol egy 40 éves, kétgyermekes édesapa meghalt. Steven McCluskey elvesztette az egyensúlyát a mozgólépcső alján, a kabátja pedig olyan szerencsétlenül szorult be a mozgólépcső fokai közé, hogy a nyakára szorulva elzárta a lélegzetét. A szörnyű baleset során a férfi kétségbeesetten küzdött az életéért, ám a biztonsági kamerák felvételei szerint tucatnyi járókelő sétált el mellette teljesen közönyösen. Sőt, az egyik szemtanú egy pillanatra meg is állt, végignézte a férfi szenvedését, majd egyszerűen hátat fordított és továbbment – írta a Daily Mail.

Mozgólépcső-baleset és közöny végzett a családapával

Húsz percig nem reagáltak a balesetre

Több mint 20 perc telt el, mire a metróállomás egyik alkalmazottja végre leállította a mozgólépcsőt, így a mentők is csak ezután tudtak beavatkozni. A somerville-i rendőrség jelentése szerint a férfi ekkor már nem volt tudatánál, a ruhái pedig szorosan be voltak ékelődve a fémfokok közé. Bár a helyszínen megpróbálták újraéleszteni és azonnal kórházba szállították, McCluskey tíz napig feküdt kómában, mielőtt belehalt súlyos sérüléseibe.

Két gyereket hagyott hátra

A két kisfiút hátrahagyó édesapát mélyen gyászolja a családja. Nővére elmondta, hogy bár a férfi korábban függőséggel küzdött, a gyerekei jelentették neki a mindenét. A hozzátartozók egy végtelenül szerető apát és testvért veszítettek el. A tragédiát csak fokozza, hogy a családban már a harmadik testvért kell eltemetniük.

A bostoni tömegközlekedési hatóság (MBTA) közleményében szörnyű balesetnek nevezte a történteket és arra buzdította az utasokat, hogy hasonló vészhelyzetben azonnal nyomják meg a mozgólépcsőkön található „STOP” gombot.

A gyászoló család azonban határozott felelősségvállalást vár a vállalattól és felháborítónak tartják azt a hozzáállást, miszerint a hatóság semmiben sem hibázott.

A Middlesex megyei ügyészség jelenleg is vizsgálja a tragédia pontos körülményeit. Az eset azonban nemcsak a metróállomások biztonsági intézkedéseinek hiányosságaira mutatott rá, hanem a társadalmi közönyre is, hiszen a fuldokló férfi mellett hosszú perceken át senki sem sietett a segítségére.