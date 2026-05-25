Mentőhelikopter érkezett a brutális baleset helyszínére, roncsokba szorult embereket kellett kivágni Nagyigmándnál

Szétroncsolódott autók, villogó rendőrautók és mentőhelikopter fogadta azokat az autósokat, akik vasárnap este a 13-as főúton jártak Nagyigmánd közelében. A nagyigmándi baleset után teljesen lezárták az érintett útszakaszt, miközben a tűzoltók a roncsok közé szorult emberek életéért küzdöttek – írja a Blikk.

Mentőhelikoptert riasztottak a nagyigmándi balesethez

Fotó: Illusztráció (Pozsgai Ákos/Baon.hu)

A nagyigmándi balesetnél két embert a roncsokból vágtak ki

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a brutális karambol május 24-én 19 óra 38 perc körül történt a 13-as főút 14-es kilométerszelvényénél. Három személygépkocsi ütközött össze eddig tisztázatlan körülmények között. Az első információk szerint öten sérültek meg a balesetben. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentők, a rendőrök és a tűzoltók is.

A műszaki mentésben a nagyigmándi és az ácsi önkormányzati tűzoltók mellett a csépi és a kocsi önkéntes egységek is részt vettek.

Mentőhelikopter is érkezett a 13-as főútra

A balesetben két ember beszorult az összetört autókba, őket feszítővágó segítségével szabadították ki a járművekből. A sérültek ellátására földi mentőegységek és egy mentőhelikopter is érkezett.

A helyszínen hosszú időre teljes útzárat rendeltek el, miközben a rendőrök megkezdték a helyszínelést.

Teljes útzár bénította meg a forgalmat

A rendőrség a 13-as főutat teljes szélességében lezárta a mentés és a szemle idejére. Az autósokat Nagyigmánd belterülete felé, a Bajcsy-Zsilinszky utcán keresztül terelték el.

A baleset körülményeit jelenleg is vizsgálják.

Óbudai rollerbaleset: az idős áldozat arca a felismerhetetlenségig összeroncsolódott

Az orvosok várakozása szerint a szerencsétlenség áldozata sosem épül fel teljesen, ha egyáltalán túléli a következő napokat. Az óbudai rollerbaleset áldozata egy 74 éves férfi, aki szörnyű sérüléseket szenvedett, miután elütötték.