Sokkoló fotókon az 55-ös főúton történt tömegbaleset

Súlyos közlekedési baleset történt szerda délután az 55-ös főúton, ahol négy személyautó rohant egymásba. Az 55-ös főúti baleset Domaszék és Mórahalom között, a 15-ös kilométerszelvény közelében történt. A Delmagyar.hu képgalériát is közzétett a szerencsétlenség helyszínéről.

Négy autó ütközött az 55-ös főúti balesetben

Fotó: Donka Ferenc/Delmagyar.hu

55-ös főúton baleset bénította meg a forgalmat

A karambol miatt jelentős torlódás alakult ki az érintett útszakaszon, ahol a forgalom jelenleg félpályán halad. A helyszínre a szegedi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik a műszaki mentés során két járművet is áramtalanítottak.

A friss helyszíni képeken jól látható, hogy az ütközésben több autó is komolyan megsérült. Az egyik jármű eleje szinte teljesen összetört, az úttestet pedig törmelék borította.

A mentés idejére a közlekedőknek hosszabb várakozásra kellett számítaniuk, a torlódás több kilométeresre nőtt.

Vizsgálják a baleset körülményeit

A hatóságok jelenleg is vizsgálják, hogyan történt a tömegbaleset. Az autósoknak továbbra is fokozott figyelemmel kell közlekedniük az 55-ös főút érintett szakaszán, mert a helyszínen még fennakadásokra lehet számítani.

Dermesztő baleset a 32-es főúton, fémkupaccá zúzta az autót a kamion – képekkel

Szinte felismerhetetlenné roncsolódott a személyautó a szerda reggeli ütközés után, a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a sérülteket. A brutális baleset a 32-es főút Jászfényszaru és Pusztamonostor közötti szakaszán történt.