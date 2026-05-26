Balesettel indul a kedd reggel, négyes karambol történt Budafoknál

Kedd reggel fél hét után nem sokkal négy személygépkocsi rohant egymásba a 6-os főúton, a budafoki vasútállomás közelében. A láncreakció-szerű baleset teljesen megbénította a közlekedést Dél-Budán, a karambol miatt kialakult hatalmas torlódás ráadásul a tömegközlekedési járatok menetrendjét is alaposan felborítja – írta a Bors.

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

Tűzoltók és mentők rohantak a budafoki baleset helyszínére

A fővárosi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, ahol jelenleg is végzik a sérült járművek műszaki mentését, valamint a Budapestről kivezető útszakasz biztosítását. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a balesethez a mentőszolgálat munkatársait is riasztották.

