Megdöbbentő, miért védtelenebbek a nők egy autóbalesetben

A Grazi Műszaki Egyetem Járműbiztonsági Intézetének legfrissebb kutatása, amely a 2012 és 2024 közötti osztrák baleseti adatokat elemzi, rámutatott egy régóta elhallgatott igazságra: a nők jóval nagyobb veszélynek vannak kitéve a közutakon, mint a férfiak – számolt be róla a Focus.de.

A statisztikák szerint egy baleset súlyossága nagyban függ az utas nemétől is

Fotó: Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (Szövetségi Innovációs, Mobilitási és Infrastrukturális Minisztérium)

A balesetek során nagyobb veszélyben vannak a nők

Az adatokból kiderül, hogy azonos baleseti körülmények között egy női utas sérülésének kockázata átlagosan 1,6-szor magasabb, sőt, bizonyos esetekben a súlyos vagy halálos sérülések esélye akár a kétszerese is lehet a férfiakéhoz képest.

Megdöbbentő módon a nők sokszor már kisebb sebességű ütközéseknél is komolyabb egészségkárosodást szenvednek, ami leggyakrabban a mellkast, a gerincet, illetve a végtagokat érinti, különösen az 50 év feletti korosztály körében.

A probléma alapvető oka a kutatás szerint az autóipar évtizedes gyakorlatában rejlik, amely a biztonsági rendszerek tervezésekor szinte kizárólag az átlagos férfitestet tekintette alapnak. A töréstesztek során használt bábuk hosszú ideig csak férfi modellek voltak, és bár később megjelentek a női bábuk is, ezek sokszor csupán a férfi modellek lekicsinyített változatai voltak.

A tanulmány készítői azonban határozottan kijelentették, hogy a nők nem „kis férfiak”: az eltérő medence- és vállszerkezet, valamint a mellkas egyedi anatómiai felépítése miatt a jelenlegi biztonsági övek és légzsákok nem nyújtanak számukra optimális védelmet.

A helyzetet tovább rontja az utasülés pozíciója is. Mivel a nők statisztikailag gyakrabban utaznak az „anyósülésen”, fokozottan érinti őket az a hiba, amikor az ülést a kényelem érdekében túlságosan hátradöntik vagy hátratolják. A biztonsági eszközöket ugyanis nem ilyen testhelyzetekre kalibrálták, így egy ütközésnél a védelem hatékonysága drasztikusan lecsökken.

Szerencsére a szabályozó szervek, mint az Euro NCAP, már felismerték a hiányosságokat, és elkezdték bevezetni a valósághűbb női modelleket, valamint megkezdték a különféle üléshelyzetek vizsgálatát. A kutatók szerint ez a szemléletváltás elengedhetetlen ahhoz, hogy a jövőben ne nők ezrei váljanak a rendszerszintű tervezési hiányosságok áldozataivá.

