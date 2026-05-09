Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Rendkívüli lépést jelentett be a leendő pénzügyminiszter: pótköltségvetést készítene

Sport

Szoboszlait bombagóltól fosztották meg a Liverpool és a Chelsea rangadóján

meghalt

Így búcsúzik iskolája a csütörtöki baleset nyolcadikos halálos áldozatától

23 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Felfoghatatlan tragédia érte a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola közösségét. Az egyik diákjuk csütörtökön autóbalesetben meghalt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
meghaltdiákiskolabalázsáldozatsegítő központbanbertalan hídbonyhádi petőfi sándor evangélikus általános iskolamercedesbalesetáltalános iskola

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amelyben közölték, hogy balesetet szenvedett az egyik diákjuk és sajnos nem élte túl. A fiút Balázsnak hívták, és az iskolában mindenki kedves, mosolygós gyerekként ismerte. Elvesztése a diákokat és a tanárokat is mélyen megrázta – vette észre a Tenyek.hu.

Elbúcsúzott az iskolája a csütörtöki baleset nyolcadikos halálos áldozatától (illusztráció, MI–generált kép)
Elbúcsúzott az iskolája a csütörtöki baleset nyolcadikos halálos áldozatától (illusztráció, MI–generált kép)
Fotó: ChatGPT

Balázs hiánya hatalmas űrt hagy maga után, mindannyiunknak nagyon fog hiányozni"

– fogalmaztak az iskola búcsúbejegyzésében. Azt is kiemelték a posztban, hogy a fiú emlékét örökre megőrzik.

Az iskola dolgozói és tanulói együttérzésüket fejezték ki a család felé, lélekben mellettük állva a gyász nehéz pillanataiban.

Ez is érdekelheti: Ez okozhatta a szegedi luxusautós halálos balesetet

Egy ember meghalt, egy súlyosan megsérült egy Mercedesben csütörtökön éjjel a szegedi Bertalan hídon. Egy szakértő magyarázta el, mi előzhetette meg a luxusautós halálos balesetet. Részletekért kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!