Így búcsúzik iskolája a csütörtöki baleset nyolcadikos halálos áldozatától

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amelyben közölték, hogy balesetet szenvedett az egyik diákjuk és sajnos nem élte túl. A fiút Balázsnak hívták, és az iskolában mindenki kedves, mosolygós gyerekként ismerte. Elvesztése a diákokat és a tanárokat is mélyen megrázta – vette észre a Tenyek.hu.

Elbúcsúzott az iskolája a csütörtöki baleset nyolcadikos halálos áldozatától (illusztráció, MI–generált kép)

Fotó: ChatGPT

Balázs hiánya hatalmas űrt hagy maga után, mindannyiunknak nagyon fog hiányozni"

– fogalmaztak az iskola búcsúbejegyzésében. Azt is kiemelték a posztban, hogy a fiú emlékét örökre megőrzik.

Az iskola dolgozói és tanulói együttérzésüket fejezték ki a család felé, lélekben mellettük állva a gyász nehéz pillanataiban.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.