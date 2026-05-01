Brutális ütközés az Oktogonnál, fékezés nélkül szállt bele az autó a motorosba – videó

Ismét brutális képsorokat tett közzé a BpiAutósok Youtube-csatorna. A felvételeken két baleset látható, mindkettőnek motorosok az érintettjei. Az első videón egy tilos jelzésen áthajtó gépjármű trafált telibe egy motorost, a szerencsétlenség során pedig a kétkerekű sofőrje lerepült a járművéről.
Brutális baleset az Oktogonnál
Én ott a helyszínen csak a csattanást hallottam, a motort már csak a földön láttam, az autót pedig hirtelen észre sem vettem. Csak később a felvételt visszanézve esett le, mi is történt pontosan
– írta a felvételt beküldő sofőr a BpiAutósoknak.
A másik baleset a Szentendrei úton történt: egy motoros előzni próbált egy kanyarodó autót, ekkor történt az ütközés. A felvételek alapján úgy tűnik: mindkét motoros megúszta komolyabb sérülés nélkül.
A napokban egy másik brutális motoros-balesetről is beszámoltunk: a kétkerekű jármű sofőrje fékezés nélkül csapódott egy autóba Újpesten.