Az évszázad parkolását hajtotta végre egy sofőr a VI. kerületben

Baleset történt Budapest VI. kerületében, a Podmaniczky utcában, ahol egy személyautó parkolási manőver közben falnak ütközött, majd az ütközés erejétől visszagurult a parkolóhelyre – számolt be a Borsonline.hu.

A mentők is kivonultak a szerencsétlen balesethez

A káresethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek és elvégezték a jármű áramtalanítását. Mivel a baleset során személyi sérülés lehetősége is felmerült, a katasztrófavédelem munkatársai mellett a mentőszolgálat egységei is kivonultak a helyszínre. Vagyis a szerencsétlen véget ért parkolás eredményét a helyszínen végül több tucatnyian nézték végig.

