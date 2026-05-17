Rendőrautóba hajtott egy kocsi az M3-ason, a rendőrök épp egy balesethez érkeztek ki – képek

Két komoly baleset is nehezíti a közlekedést vasárnap reggel az M3-as autópályán Gödöllő és Bag között, a kettős szerencsétlenség miatt pedig jelenleg is hatalmas a torlódás a főváros felé vezető oldalon – írta a Nool.hu.

Baleset baleset hátán az M3-as autópályán

Mentőhelikopter is érkezett a kettős balesethez

Egy árokba csúszott autóhoz riasztották vasárnap reggel az aszódi tűzoltókat és a rendőrséget az M3-as autópálya 35-ös kilométeréhez, Bag térségében. Bár a szerencsétlenül járt jármű utasa saját erejéből ki tudott szállni, a kiérkező egységeknek azonnal áramtalanítaniuk kellett a kocsit. A helyzetet azonban tovább súlyosbította, hogy a mentésre érkező rendőrautóba nem sokkal később egy másik személyautó is teljes gőzzel belerohant.

Összetört a rendőrautó hátulja a csattanásban

A kettős baleset miatt azonnal lezárták a külső sávot a Budapest felé vezető oldalon, ami miatt percek alatt több kilométeres torlódás alakult ki. A közösségi médiában terjedő információk szerint a helyszínre egy mentőhelikopter is érkezett.

A Nool.hu szerint

az ütközés következtében két rendőr, valamint a balesetet okozó 41 éves sofőr megsérült. A mentők mindhármukat kórházba szállították. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

