Ketten is a roncsok közé szorultak az árokba borult autóban

A Besenyszög és Palotáspuszta közötti útszakaszon egy három fővel közlekedő személyautó sodródott le az útról, majd az árokba csapódott. A szolnoki hivatásos tűzoltóknak feszítővágót kellett alkalmazniuk, hogy két utast kimentsenek a roncsok közül a súlyos baleset helyszínén – írta a Szoljon.hu.

Ketten beszorultak a roncsok közé a baleset miatt

Árokba borult autó a balesetben

Besenyszög felől Szolnok felé tartott az a személyautó, amely egy kanyarban lesodródott az úttestről és az árokba csapódva az oldalára borult a 3225-ös úton. A jármű az ütközés erejétől súlyosan roncsolódott, a karosszéria eldeformálódott, alkatrészei pedig az útpadkán szóródtak szét.

A baleset következtében hárman megsérültek, közülük egy embert a mentők kórházba szállítottak. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit, a helyszínelés idején félpályás forgalomkorlátozás volt érvényben az érintett szakaszon.

Mindeközben a zólyomi járásban történt szerencsétlenség során egy menetrend szerinti autóbusz Dobronya határában az árokba borult, amihez a mentőszolgálat nagy erőkkel, köztük mentőhelikopterrel vonult ki a baleset helyszínére. Ide kattintva olvashat bővebben a balesetről.