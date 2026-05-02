Szörnyethalt öt fiatal, miután 25 métert zuhantak, és kigyulladt az autójuk

Péntek délután egy ötszemélyes jármű Sarras és Vernosc-lès-Annonay között haladt, amikor egy kanyarban elhagyta az úttestet. Az autó mintegy 25 méter mély szakadékba zuhant, a becsapódás után pedig kigyulladt és teljesen kiégett. A kocsiban utazó 17 és 19 év közötti fiatalok – négy férfi és egy nő – olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínre érkező mentőegységek már nem tudtak segíteni rajtuk a baleset után – írta a LeParisien.fr.

Öt fiatal halt meg a Dél-Franciaországban történt balesetben

Fotó: TF1 INFO/Youtube

Gyorshajtás okozhatta a végzetes balesetet

A hatóságok vizsgálata szerint a fiatal baráti társaság fürdőzéssel töltötte a napot a folyók által szabdalt völgyben. A mögöttük haladó jármű utasai látták az eseményeket és ők riasztották a segélyhívó központot is. A műszaki mentésben és a helyszínelésben 42 tűzoltó, valamint speciális mentőcsapatok is részt vettek.

Az ügyészség tájékoztatása szerint az elsődleges vizsgálatok arra mutatnak, hogy a jármű a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel haladt a keskeny és kanyargós úton.

A szemtanúk vallomásai alapján felmerült, hogy a sofőr az autó teljesítményét tesztelhette, mielőtt elvesztette uralmát a gépkocsi felett. A rendőrség szakértők bevonásával folytatja a nyomozást a tragédia pontos körülményeinek tisztázása érdekében.

A franciaországi tragédia után az Egyesült Államokból is súlyos hírek érkeztek: Texasban lezuhant egy pickleball-csapatot szállító kisrepülőgép, a balesetben pedig a fedélzeten tartózkodó mind az öt ember életét vesztette.