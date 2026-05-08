Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Moszkva lehűtötte a nyugati reményeket, Putyinék válasza után Zelenszkij dührohamot kap

Ezt látnia kell!

Megrázó hír érkezett: kómában fekszik a világhírű énekesnő

baleset

Brutális baleset: darabokra szakadt egy autó az ütközéstől a szegedi Bertalan hídon – képek

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Iszonyú erejű becsapódás rázta meg a szegedi Bertalan hidat pénteken hajnalban. Egy autó nagy sebességgel a híd egyik kandeláberébe csapódott, majd három darabra szakadt a balesetben. A járműben ketten utaztak, egyikük a helyszínen szörnyethalt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetújszegedbertalan hidhalálos balesetSzeged

Az éjszaka súlyos baleset történt a szegedi Bertalan hídon – adta hírül a Délmagyar.hu. Egy autó Újszeged felől haladt, amikor egy kanyarban kisodródott és egy kandelábernek csapódott. Az ütközés olyan erejű volt, hogy a gépkocsi több darabra szakadt szét.

Halálos baleset a szegedi Bertalan hídon: egy száguldó autó a kandelábernek csapódott és darabok szakadt szét
Halálos baleset a szegedi Bertalan hídon: egy száguldó autó a kandelábernek csapódott és darabok szakadt szét
Fotó: Donka Ferenc

Halálos baleset a Bertalan hídon

A Délmagyar.hu szerint a gépkocsi három részre szakadt, a jármű kipufogóját a balesettől 130 méterre találták meg. Úgy tudni, a járműben két férfi ült, egyikük életét vesztette, míg másik kirepült az autóból és egy füves területen landolt, őt a mentők kórházba szállították.

Halálos baleset a szegedi Bertalan hídon: egy száguldó autó a kandelábernek csapódott és darabok szakadt szét
Három részre szakadt az autó
Fotó: Donka Ferenc

A műszaki mentéshez a szegedi hivatásos tűzoltók vonultak ki, a baleset nyomán több órára lezárták a Bertalan hidat. A baleset körülményeit a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja. A baleset helyszínén készült képgalériát ide kattintva tudja megnézni.

Brutális balesetekből csütörtökön nap közben sem volt hiány sajnos: egy fiatal fiú meghalt Tolna vármegyében, miután leszállt a buszól és a jármű takarásából lépett az úttestre, hogy átkeljen a túloldalra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!