Brutális baleset: darabokra szakadt egy autó az ütközéstől a szegedi Bertalan hídon – képek

Az éjszaka súlyos baleset történt a szegedi Bertalan hídon – adta hírül a Délmagyar.hu. Egy autó Újszeged felől haladt, amikor egy kanyarban kisodródott és egy kandelábernek csapódott. Az ütközés olyan erejű volt, hogy a gépkocsi több darabra szakadt szét.

Halálos baleset a szegedi Bertalan hídon: egy száguldó autó a kandelábernek csapódott és darabok szakadt szét

Fotó: Donka Ferenc

Halálos baleset a Bertalan hídon

A Délmagyar.hu szerint a gépkocsi három részre szakadt, a jármű kipufogóját a balesettől 130 méterre találták meg. Úgy tudni, a járműben két férfi ült, egyikük életét vesztette, míg másik kirepült az autóból és egy füves területen landolt, őt a mentők kórházba szállították.

Három részre szakadt az autó

A műszaki mentéshez a szegedi hivatásos tűzoltók vonultak ki, a baleset nyomán több órára lezárták a Bertalan hidat. A baleset körülményeit a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja. A baleset helyszínén készült képgalériát ide kattintva tudja megnézni.

Brutális balesetekből csütörtökön nap közben sem volt hiány sajnos: egy fiatal fiú meghalt Tolna vármegyében, miután leszállt a buszól és a jármű takarásából lépett az úttestre, hogy átkeljen a túloldalra.