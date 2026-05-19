Hatalmas csattanás a Fehérvár Centernél, üzlet kirakatába hajtott egy autó – videó

Nagy csattanásra figyelhettek fel a vásárlók Székesfehérváron, amikor egy személyautó belehajtott egy üzlet kirakatába a Fehérvár Centernél. A baleset miatt rövid időn belül megérkeztek a tűzoltók, a mentők és a rendőrök is. A kirakattörésről a Feol.hu számolt be.

Meghökkentő baleset Székesfehérvár centrumában: üzlet kirakatába hajtott az autós

Fotó: Szabó Zsolt, Szabó Róbert/Feol.hu

Baleset a Fehérvár Centernél

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a baleset a székesfehérvári Szent Flórián körúton, a Fehérvár Center bevásárlóközpontnál történt. A helyszínre a székesfehérvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik azonnal megkezdték a műszaki mentést. A rendőrség és a mentők is kivonultak az esethez.

A helyszíni információk szerint a járművet egy idős nő vezette, akinek vezetés közben lecsúszhatott a lába a fékpedálról, ezért hajthatott bele az üzletbe.

A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki a környéken. A hatóságok vizsgálják az eset pontos körülményeit.

Valami nagyon furcsát láttak a rendőrök Kunfehértónál, azonnal cselekedniük kellett

Hatalmas szerencsével zárult az a hétfő délelőtti incidens, amely az 5412-es úton, Kunfehértó és Jánoshalma között bénította meg a forgalmat. Bár egy szolgálati gépkocsi teljesen összeroncsolódott a karambolban, az ijesztő közúti baleset során csodával határos módon senki sem sérült meg.