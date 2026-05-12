Dermesztő baleset: elaludhatott a sofőr, kerítéseket letarolva zuhant a folyóba Tamásinál

Hétfő délután súlyos közúti szerencsétlenség történt Tamásiban egy német sofőrrel. A baleset során az autó több kerítést is letarolt, majd a folyóba hajtott – közölte a Teol.hu.

Nagy valószínűséggel elaludhatott a sofőr a baleset előtt

A baleset után a folyóban állt meg az autó

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a baleset hétfőn délután negyed öt körül történt a 65-ös főút 45-ös kilométerszelvényében.

A 75 éves német férfi Tamásiban közlekedett autójával, amikor a rendőrség szerint vezetés közben elaludhatott. A sofőr emiatt áttért a szemközti forgalmi sávba, majd a Szabadság utca 1-es szám előtt felhajtott a járdára, ahol két ingatlan kerítését is letarolta.

A Koppány-folyóba hajtott az autó

Az elszabadult jármű ezután a Koppány-folyó mellett húzódó kerékpárút biztonsági korlátjának ütközött. A kocsi végül a töltésen áthajtva a folyóban kötött ki.

A rendőrség közlése szerint a jobb első ülésen egy 60 éves nő utazott, aki az elfektetett ülésben aludt a baleset idején. Az utas a baleset következtében nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

