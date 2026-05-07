Buszról leszálló fiút gázoltak halálra Tolna vármegyében

Tragikus baleset történt Tolna vármegyében, amelyben egy fiatal fiú meghalt – írta a Teol.hu. A rendőrség a helyszínelés és a mentési munkálatok idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárta, a forgalmat pedig Nagymányok irányába terelték el.

A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja, mi okozta a végzetes balesetet

Fotó: MTI/Vajda János

Életét vesztette egy fiatal fiú a baleset után

A tragédia körülményeiről a helyszínen tartózkodó szemtanúk számoltak be: elmondásuk szerint az áldozat nem sokkal az ütközés előtt szállt le egy menetrend szerinti autóbuszról, majd azonnal megpróbált átfutni a túlsó oldalra. Egy érkező személyautó vezetője a sűrű forgalom miatt már nem tudta elkerülni a gázolást, és elütötte a fiút.

Láttam, hogy elindult az úton, és azonnal éreztem, hogy ebből baj lesz. Nagy volt a forgalom, az autók folyamatosan jöttek”

– mondta megrendülten egy szemtanú.

Bár a mentőegységek gyorsan a helyszínre érkeztek és megkezdték az ellátást, a fiú olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni.

A baleset pontos körülményeit a rendőrség szakértők bevonásával, büntetőeljárás keretében vizsgálja, az ügyben későbbre ígértek részletes tájékoztatást.

Tegnap délután kaotikus állapotok uralkodtak az M7-es autópályán, a holládi felhajtó közvetlen közelében. A súlyos baleset teljesen megbénította a forgalmat, miután egy kavicsot szállító teherautó eddig tisztázatlan okokból az oldalára borult.