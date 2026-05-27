Hiába várták a segítséget: döbbenetes részletek a törökszentmiklósi balesetről

Súlyos baleset történt Törökszentmiklóson május 20-án, amikor egy gátlástalan sofőr szabályosan felborított egy szabályosan haladó autót, majd segítségnyújtás nélkül elmenekült a helyszínről – írta a Szoljon.hu. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a vétlen járművet egy nő vezette, aki kiskorú lányával utazott, és teljesen szabályosan, elsőbbséggel érkezett meg a kereszteződéshez. Ezt azonban egy alsóbbrendű útról, lassítás nélkül berohanó kék autó sofőrje figyelmen kívül hagyta, és brutális erővel a vétlen gépkocsi bal oldalának csapódott, amely a feje tetejére állva, tehetetlenül az út szélén végezte.

A törökszentmiklósi baleset helyszíne, ahol a vétlen autó az oldalára borulva állt meg

Letartóztatták a törökszentmiklósi balesetet okozó sofőrt

Bár az autó teljesen összeroncsolódott, a benne ülő anya és leánya csodával határos módon nem szenvedett súlyos sérüléseket, ami a hatóságok szerint kizárólag annak köszönhető, hogy mindketten bekapcsolt biztonsági övvel utaztak. A sokkos állapotban lévő áldozatok azonban hiába várták a gázoló segítségét. A balesetet okozó 31 éves férfi és utasa ugyan pontosan észlelték, mekkora galibát okoztak, de ahelyett, hogy kisegítették volna a bajbajutottakat a roncsból, azonnal eliszkoltak a helyszínről. A rendőrségi nyomozás során megdöbbentő részletek láttak napvilágot a gázolóról.

Kiderült, hogy a férfinak eleve semmi keresnivalója nem lett volna a volán mögött, ugyanis soha életében nem rendelkezett jogosítvánnyal. Ennek ellenére a közúti veszélyeztetés nem volt idegen tőle: az elmúlt mindössze két évben nyolcszor marasztalták már el különböző közlekedési szabálysértések miatt.

A Szolnoki Járási Ügyészség segítségnyújtás elmulasztása miatt indítványozta a férfi letartóztatását, amit a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája el is rendelt. A kényszerintézkedésre a cserbenhagyáson túl a férfi rendkívül zűrös múltja is okot adott.

A gyanúsított büntetett előéletű, és jelenleg is több büntetőeljárás zajlik ellene. Az ügyészség csupán az elmúlt egy évben három különböző vádiratot nyújtott be vele szemben olyan szándékos bűncselekmények miatt, mint lopás és új pszichoaktív anyaggal visszaélés.

Mivel a bűnismétlés veszélye kétséget kizáróan fennáll, a férfi a tárgyalásáig rácsok mögött marad.

