Vecsésen kamion, Hatvanban vonat gázolt embert hétfő reggel

Durva balesetekkel indult május első hétfője: Vecsésen, a Lőrinci út és a Széchenyi utca kereszteződésénél egy nyerges vontató ütött el egy embert. A Borsonline.hu adta hírül, hogy a fővárosi hivatásos tűzoltók mellett a mentők is kiérkeztek a helyszínre. A baleset miatt irányítás mellett halad a forgalom az érintett útszakaszon.

Súlyos baleset Hatvanban: az állomásnál gázolt a vonat

Újabb baleset: gázolt a vonat Hatvannál

Ugyancsak a Bors írta meg, hogy elgázolt egy embert a Nyíregyházáról a Keleti pályaudvarra tartó intercity Hatvanban. A baleset az állomás után történt, a szerelvényen körülbelül háromszázan utaztak. Az utasokat a hatvani hivatásos tűzoltók segítik a mentesítő járatra való átszállásban.

Sokkoló látvány fogadta a már sok borzalmat látott mentőegységeket vasárnap este a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei útszakaszon. A halálos baleset következményei minden képzeletet felülmúltak.