Újabb balhé Csepelen: métereken keresztül vonszolta maga után a nőt

Sajtóinformációk szerint a megrázó baleset pénteken délután, három óra magasságában játszódott le a H7-es HÉV csepeli végállomás felé tartó vonalán – írta Facebook oldalán a Csepel Info.

A baleset a Szent Imre téren történt

Fotó: Csepel Info Facebook oldala

Drámai pillanatok a baleset helyszínén

A Szent Imre téri megállóhelyen a menetrend szerint közlekedő szerelvény záródó ajtói közé – eddig tisztázatlan okokból – beszorult egy leszállni igyekvő hölgy táskája.

A járművezető a kialakult helyzetet vélhetően későn észlelte, így a vonat elindult és a védekezésre képtelen asszonyt métereken keresztül húzta magával a peron mellett. A helyszínen tartózkodó utasok és szemtanúk gyors reakciójának, valamint a szerelvény viszonylag alacsony indítási sebességének köszönhetően végül sikerült elkerülni a legsúlyosabb gázolásos tragédiát.

A megrémült, sokkos állapotban lévő megsérült nőt a közelben tartózkodó járókelők azonnal a legközelebbi gyógyszertárba kísérték, ahol a patika dolgozói részesítették elsősegélyben és megkezdték a szakszerű ápolását a mentőszolgálat munkatársainak megérkezéséig. Az első orvosi visszajelzések alapján a hölgy a körülményekhez képest óriási szerencsével, komolyabb törések nélkül, zúzódásokkal vészelte át a megrázó incidenst.

Menetrendi korlátozások és pótlóbuszok a csepeli vonalon

A rendkívüli esemény és a helyszíni hatósági szemle azonnali, súlyos következményekkel járt a délutáni tömegközlekedési rendben, jelentősen próbára téve a hétvégi pihenőre igyekvő csepeli lakosokat. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Csepel Info gyorsjelentése szerint a H7-es csepeli HÉV a balesetet követő órákban kizárólag a Boráros tér és a Szent Imre tér között közlekedett, a megszokottnál lényegesen ritkábban, átlagosan 25 perces követési idővel.

A hatóságok a vasútbiztonsági intézkedések miatt ideiglenes forgalmi rendet vezettek be, amelynek értelmében mindkét irányban a Boráros tér irányú peronnál álltak meg az érintett vonatok.

A kieső és lezárt pályaszakaszon a közlekedés folyamatosságának fenntartása érdekében a közlekedési társaság haladéktalanul H7-es jelzésű pótlóbuszokat állított forgalomba. A Szent Imre tér és Csepel-H végállomás között utazóknak a hatóságok a BKK alternatív felszíni járatainak igénybevételét javasolták.