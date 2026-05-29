Újabb balhé Csepelen: métereken keresztül vonszolta maga után a nőt

Sajtóinformációk szerint a megrázó baleset pénteken délután, három óra magasságában játszódott le a H7-es HÉV csepeli végállomás felé tartó vonalán – írta Facebook oldalán a Csepel Info.
Drámai pillanatok a baleset helyszínén
A Szent Imre téri megállóhelyen a menetrend szerint közlekedő szerelvény záródó ajtói közé – eddig tisztázatlan okokból – beszorult egy leszállni igyekvő hölgy táskája.
A járművezető a kialakult helyzetet vélhetően későn észlelte, így a vonat elindult és a védekezésre képtelen asszonyt métereken keresztül húzta magával a peron mellett. A helyszínen tartózkodó utasok és szemtanúk gyors reakciójának, valamint a szerelvény viszonylag alacsony indítási sebességének köszönhetően végül sikerült elkerülni a legsúlyosabb gázolásos tragédiát.
A megrémült, sokkos állapotban lévő megsérült nőt a közelben tartózkodó járókelők azonnal a legközelebbi gyógyszertárba kísérték, ahol a patika dolgozói részesítették elsősegélyben és megkezdték a szakszerű ápolását a mentőszolgálat munkatársainak megérkezéséig. Az első orvosi visszajelzések alapján a hölgy a körülményekhez képest óriási szerencsével, komolyabb törések nélkül, zúzódásokkal vészelte át a megrázó incidenst.
Menetrendi korlátozások és pótlóbuszok a csepeli vonalon
A rendkívüli esemény és a helyszíni hatósági szemle azonnali, súlyos következményekkel járt a délutáni tömegközlekedési rendben, jelentősen próbára téve a hétvégi pihenőre igyekvő csepeli lakosokat. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Csepel Info gyorsjelentése szerint a H7-es csepeli HÉV a balesetet követő órákban kizárólag a Boráros tér és a Szent Imre tér között közlekedett, a megszokottnál lényegesen ritkábban, átlagosan 25 perces követési idővel.
A hatóságok a vasútbiztonsági intézkedések miatt ideiglenes forgalmi rendet vezettek be, amelynek értelmében mindkét irányban a Boráros tér irányú peronnál álltak meg az érintett vonatok.
A kieső és lezárt pályaszakaszon a közlekedés folyamatosságának fenntartása érdekében a közlekedési társaság haladéktalanul H7-es jelzésű pótlóbuszokat állított forgalomba. A Szent Imre tér és Csepel-H végállomás között utazóknak a hatóságok a BKK alternatív felszíni járatainak igénybevételét javasolták.
A közelmúltban azonban végzetes kimenetelű szerencsétlenség rázta meg a főváros északi részének közlekedését a kora reggeli órákban. A H5-ös HÉV vonalán, Csillaghegy és Békásmegyer között egy szerelvény alá került egy gyalogos, a menetrend szerint közlekedő jármű általi végzetes gázolás következtében a férfi a helyszínen életét vesztette.