Videón a 26-os főúti ütközés pillanata

Baleset történt hétfő délután a 26-os főúton, Sajószentpéter irányában, amely során egy személygépkocsi a szemközti sávba sodródott. Az ütközés következtében többen megsérültek, a hatóságok pedig forgalomkorlátozást vezettek be az érintett szakaszon. Egy a jármű eddig tisztázatlan körülmények között tért át a szembejövő forgalmi sávba. A mentők négy sérültet láttak el, akiket könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak – írta a Boon.hu.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Vizsgálják a baleset körülményeit

A helyszínen készült felvételek és a közösségi médiában megjelent beszámolók alapján az eset előzményeit több szemtanú is megosztotta. Egyes vélemények szerint egy előzési manőver során történhetett a baleset, azonban ezt hivatalosan még nem erősítették meg, a baleset pontos körülményeit vizsgálják a hatóságok.

A IV-es portánál előzött meg az autó, ami az árokban van. Ahogy vezetett nem csoda a végeredmény, ettől függetlenül jobbulást a sérülteknek.

– írta egy kommentelő.

Videót látva mondanám azt hogy sajnálom, de egyszerűen nem tudom sajnálni… látszik a videón, hogy hirtelen akart visszamenni a másik autó elé (gondolom idegesen ki kerülte), csak nem jött össze a manőver.. reméljük azért nem lett súlyos baja, és jobbulást neki… de ez egyértelműen a saját hibája volt…

– mondta el véleményét egy másik hozzászóló a videót látva.

A hatóságok a baleset miatt ideiglenes forgalomterelést vezettek be. A Miskolc irányába tartókat Sajóecsegnél elterelték, míg Sajószentpéter felé fokozatosan helyreállt a közlekedés rendje.

A szakemberek a helyszínelés és a műszaki mentés befejezését követően teljes szélességében megnyithatják az utat a forgalom előtt.

