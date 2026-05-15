Brutális baleset Zalaegerszegnél: pörögve repült az arborétum fái közé a női sofőr autója – videó

Egy autó péntek délután lesodródott Zalaegerszegnél a 76-os főútról. A baleset az 51-es kilométernél történt, a gépjármű átrepült az arborétum kerítése fölött, miközben a levegőben pörgött és végül a fék között állt meg. A helyszínen a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók dolgoznak, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – írta a Zaol.hu. A portál videót és képgalériát is közölt a szerencsétlenség helyszínéről.

Az útzárat végül este fél nyolc után oldották fel. A helyszíni információk szerint egy nő Zalaegerszeg felé haladt Peugeot gépkocsijával, amikor megcsúszott az autó, áttért a szemközti sávba és becsapódott a fák közé. A jármű több fát kidöntött, a sérült nőt mentőhelikopter vitte kórházba.

