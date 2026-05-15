Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döntöttek Ukrajna sorsáról – Kína és Trump bemutatták az ítéletet

Olvasta?

Ez már a tiszásoknak is sok – Magyar Péterék most átlépték a határt

baleset

Brutális baleset Zalaegerszegnél: pörögve repült az arborétum fái közé a női sofőr autója – videó

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos szerencsétlenség történt pénteken délután a 76-os főúton pénteken délután. Egy sofőr Zalaegerszeg felé tartott, amikor valószínűleg megcsúszott és áttért a szembejövő sávba, majd a fák között landolt. A balesetet szenvedett sofőrért mentőhelikoptert riasztottak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetbrutális balesetzalaegerszegsofőrautó76-os főút

Egy autó péntek délután lesodródott Zalaegerszegnél a 76-os főútról. A baleset az 51-es kilométernél történt, a gépjármű átrepült az arborétum kerítése fölött, miközben a levegőben pörgött és végül a fék között állt meg. A helyszínen a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók dolgoznak, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – írta a Zaol.hu. A portál videót és képgalériát is közölt a szerencsétlenség helyszínéről.

Brutális baleset a 76-os főúton: egy autó áttért a szemközti sávba, végül a fák között landolt. A helyszínre mentőhelikopter érkezett
Brutális baleset a 76-os főúton: egy autó áttért a szemközti sávba, végül a fák között landolt. A helyszínre mentőhelikopter érkezett
Fotó: Pezzetta Umberto/Zaol

Brutális baleset Zalaegerszegnél

Az útzárat végül este fél nyolc után oldották fel. A helyszíni információk szerint egy nő Zalaegerszeg felé haladt Peugeot gépkocsijával, amikor megcsúszott az autó, áttért a szemközti sávba és becsapódott a fák közé. A jármű több fát kidöntött, a sérült nőt mentőhelikopter vitte kórházba.

Ma az M0-áson is különös baleset történt: a délutáni órákban kigyulladt egy gyerekeket szállító busz.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!