Kelenföldi horror: baltával támadt a motorosokra, a kisbabája is vele volt – videó

Fényes nappal pattant ki az autójából egy feldühödött férfi Kelenföldön, majd baltával indult meg több motoros felé a forgalmas úton. A balta miatt többen is megijedtek, a jelenetet pedig videóra vették – adta hírül a Metropol.
A balta miatt sokan sokkot kaptak
A döbbenetes eset Budapesten, a Karolina úton történt. A felvétel később a „Kelenföld – A nyolcas körzet” nevű Facebook-csoportba is felkerült.
A videón az látható, hogy a férfi félreáll az autójával, majd elővesz egy baltát az utastérből.
Ezután több motoros felé indul. A körülötte állók kiabálni kezdtek vele, többen próbálták megállítani, de a férfi tovább őrjöngött.
A kisbabája is ott volt a jelenetnél
A felvételen később a férfi párja is feltűnik, aki közben egy csecsemőt tart a karjában. A nő a baltás férfi után sietett, miközben a környéken egyre nagyobb lett a feszültség.
A beszámolók szerint a férfi végül visszaült az autójába, majd nagy gázzal elhajtott a helyszínről. A videón az is hallható, hogy amikor számon kérik rajta a történteket, azt mondja: a gyerekét bántották.
Videóra vették az egész jelenetet
A felvételen több bukósisakos motoros is látható, akik felé a férfi a baltával elindult.
Egyelőre nem lehet tudni, pontosan mi vezetett az agresszív jelenethez, az azonban biztos, hogy a történtek sokkolták a környéken tartózkodókat. A videó alapján végül senki sem sérült meg, de a jelenet többek szerint is horrorfilmbe illő volt.
