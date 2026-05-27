Kelenföldi horror: baltával támadt a motorosokra, a kisbabája is vele volt – videó

Fényes nappal pattant ki az autójából egy feldühödött férfi Kelenföldön, majd baltával indult meg több motoros felé a forgalmas úton. A balta miatt többen is megijedtek, a jelenetet pedig videóra vették – adta hírül a Metropol.

Balta a kézben, mögötte a párja a kisbabával: így indult mgtámadni a motorosokat

A balta miatt sokan sokkot kaptak

A döbbenetes eset Budapesten, a Karolina úton történt. A felvétel később a „Kelenföld – A nyolcas körzet” nevű Facebook-csoportba is felkerült.

A videón az látható, hogy a férfi félreáll az autójával, majd elővesz egy baltát az utastérből.

Ezután több motoros felé indul. A körülötte állók kiabálni kezdtek vele, többen próbálták megállítani, de a férfi tovább őrjöngött.

A kisbabája is ott volt a jelenetnél

A felvételen később a férfi párja is feltűnik, aki közben egy csecsemőt tart a karjában. A nő a baltás férfi után sietett, miközben a környéken egyre nagyobb lett a feszültség.

A beszámolók szerint a férfi végül visszaült az autójába, majd nagy gázzal elhajtott a helyszínről. A videón az is hallható, hogy amikor számon kérik rajta a történteket, azt mondja: a gyerekét bántották.

Videóra vették az egész jelenetet

A felvételen több bukósisakos motoros is látható, akik felé a férfi a baltával elindult.

Egyelőre nem lehet tudni, pontosan mi vezetett az agresszív jelenethez, az azonban biztos, hogy a történtek sokkolták a környéken tartózkodókat. A videó alapján végül senki sem sérült meg, de a jelenet többek szerint is horrorfilmbe illő volt.

