Baltával fenyegette a nyíregyháziakat egy szamárhangú férfi

Hatalmas riadalmat okozott egy férfi szombat délben Nyíregyháza belvárosában. A szemtanúk szerint az illető teljesen önkívületi állapotban, egy baltával, egészen pontosan a nyelével a kezében hadonászott a tömegben, és a békés járókelőket fenyegette. Sőt, egyikükre rá is támadt. Bordás Béla városgondnok a Szon.hu-nak megerősítette: a férfi rendkívül zavartan viselkedett, és még a helyszínre érkező rendőrök felszólítására sem volt hajlandó letenni a fegyverként használt nyelet. Az agresszív férfit a rendfenntartóknak sikerült ártalmatlanítaniuk és megbilincselniük.

Baltával fenyegette a nyíregyháziakat egy szamárhangon üvöltő férfi (illusztráció, MI-generált kép)

Fotó: ChatGPT

Szamárhangon ordibált baltával a kezében

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye székhelyén megtörtént eset legbizarrabb részlete a következő:

a beszámolók szerint a férfi képtelen volt a normális emberi beszédre, és ahelyett, hogy válaszolt volna a kérdésekre, végig furcsa, „szamárhangon” kommunikált a környezetével.

Állapota miatt a rendőrök mentőt hívtak hozzá, és amíg nem érkezett meg az orvosi segítség, bilincsben őrizték a földön. A helyi újságírók a vármegyei rendőr-főkapitányságot is megkeresték az ügyben. A rendőrök az agresszív támadó ügyében későbbre ígértek részletes tájékoztatást.

Ez is érdekelheti: Megkínoztak egy elrabolt terhes magyar kismamát

Rémálom vált valóra Bélbaltaváron. Elhurcoltak, brutálisan bántalmaztak, megkínoztak egy gyermeket váró fiatal magyar nőt. Kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.



