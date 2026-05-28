Elfogták a férfit, aki baltával támadt egy motorosra Újbudán – videóval

Amint arról az Origón is hírt adtunk, a döbbenetes eset május 25-én, 14 óra körül történt a fővárosban. A Karolina út és a Villányi út kereszteződésében egy közlekedési nézeteltérést követően olyannyira elszabadultak az indulatok, hogy az autós végül baltával akart elégtételt venni sérelmén. A legmegdöbbentőbb, hogy a konfliktus során a fiatal férfivel utazott a párja és kisgyermekük is, aki az anyja karján ülve nézte végig az ámokfutást.

Baltával a kezében indult elégtételt venni a motoroson

A sofőr annyira felhergelte magát, hogy kiszállt a járművéből és megütötte a motorost, aki ettől elesett, de gyorsan felpattant, és visszaütött támadójának.

Az autós ekkor teljesen elvesztette a fejét: visszarohant a kocsijához, elővett egy baltát, majd azzal kezdett fenyegetőzni. A fegyverrel a futár felé sújtott, de szerencsére néhány centivel elhibázta, így nem találta el ellenfelét.

Miután többen is jelezték felé, hogy kihívták a rendőrséget, a dühöngő férfi visszaült autójába, gázt adott és elmenekült a helyszínről. A megrökönyödött szemtanúk közül többen mobiltelefonnal videóra vették az utcai csatát.

A Police.hu most arról számol be, hogy az ügyben a XI. Kerületi Rendőrkapitányság azonnal nyomozást indított. A rendőrök kihallgatták a tanúkat és a könnyű sérüléseket szenvedett futárt, valamint lefoglalták és kielemezték a helyszíni videófelvételeket.

A nyomozást nehezítette, hogy a támadó által használt autó egy vidéki címre, egy teljesen más személy nevére volt bejegyezve. A budapesti illetőségű gyanúsítottat a bejelentett lakcímén sem találták, ezért a rendőrség nagy erőkkel keresni kezdte.

A bujkálás nem tartott sokáig: május 27-én este a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói egy VII. kerületi társasházban rajtaütöttek a fiatal férfin.

Beismerte a tettét, de a fegyver nincs meg

Az újbudai rendőrök a 18 éves J. Mátyást felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi a rendőrségen beismerő vallomást tett.