Elképesztő dolog történt a bankautomatáknál, azonnal jöttek a mentők

Döbbenetes esetről számolt be a Maszol.ro: egy 71 éves nő szombaton, a reggeli órákban le akart parkolni a kocsijával, amikor rejtélyes okokból elvesztette uralmát a jármű felett. Az autó letért az úttestről, átszáguldott a járdán, és meg sem állt egy bankfiók épületéig. A sofőr ráadásul hajszálpontosan abba a részbe csapódott, ahol a bankautomaták találhatóak.

Bankfiók épületébe csapódott az idős nő, pedig csak le akart parkolni Fotó: galaci rendőrség

A becsapódás ereje hatalmas volt, a bankfiók üvegportálja azonnal szilánkokra tört. A legnagyobb baj, hogy a repülő üveg és az elszabadult jármű megsebesített egy ott tartózkodó 66 éves nőt, aki éppen pénzt szerette volna felvenni a bankautomatából.

A helyszínre azonnal rendőrök és mentők száguldottak, a vétlen áldozatot kórházba szállították.

A galaci rendőrség természetesen nem hagyta annyiban az extrém parkolást: az ügyben büntetőeljárást indítottak, és gőzerővel nyomoznak a baleset pontos körülményeinek tisztázása érdekében.

Elszabadult az erőszak a bankautomatáknál

Brutális bűncselekmény-sorozat tartja lázban Szlovákiát, miután egymást követő napokon érte támadás a pénzkiadó automatákat az ország különböző pontjain. Pruské községben hatalmas erejű robbantással próbálták megnyitni az iskola melletti téren álló berendezést, másnap pedig Kassa óvárosában mechanikai rongálással kísérleteztek.