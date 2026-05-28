Hajmeresztő vallomást tett a magyar bankrabló – centikre volt a lebukástól

Latinovits Károly egykori ismert bankrabló ma már egészen más emberként tekint vissza arra a sötét korszakra, amely 2011-ben, a gazdasági és személyes kilátástalanság legmélyebb pontján vette kezdetét. Az akkori belső kényszer, a pénztelenség fojtogató szorítása egy olyan végzetes ösvényre terelte, ahonnan a hétköznapi polgári életbe szinte lehetetlennek tűnt a visszatérés. A férfi saját bevallása szerint nem hidegvérű, professzionális bűnözőként, hanem egy zaklatott, útját vesztett, kétségbeesett emberként keringett a városok körül, mielőtt meghozta a döntést, hogy kirabol egy csendes, vidéki takarékszövetkezetet – írta a Bors.

Latinovits Károly, az egykori bankrabló a mai napig is bánja tettét

Az erdő mélyén dőlt el a bankrabló végzete

A sietve összetákolt terv mindössze egy mélyen arcba húzott baseball sapkára és egy hamisított hatósági jelzésre épült. Bár maga a rablás alig néhány perc alatt, a bent tartózkodó tisztviselők halálos rémülete közepette lezajlott, a valódi dráma csak ezt követően vette kezdetét.

Károly a zsákmánnyal a legközelebbi erdőség felé vette az irányt, abban a naiv hitben bízva, hogy a sűrű rengeteg majd oltalmat nyújt számára a rendőrségi üldözők elől.

A természet azonban nem mutatott irgalmat az elkövető iránt és a felázott, mocsaras erdei talaj alig százötven méter után megbénította a menekülésre használt gépjárművet, a sár fogságába ejtve a rablót és zsákmányát.

„Önmagamat ejtettem csapdába”

A sűrűsödő sötétségben, a ragadós sárban megtapasztalt percekről így beszélt Károly:

Kiszálltam, próbáltam kiásni, tologatni, semmi nem sikerült, miközben hallottam a messzeségből, ahogy vijjognak a rendőrautók... egy viszonylagos kis pánik lett úrrá rajtam, és ráébredtem, hogy egyedül képtelen vagyok ezt az autót elmozdítani, tehát tulajdonképpen önmagamat ejtettem csapdába

Bár a teljes megsemmisülés határán még az a gondolat is átfutott az agyán, hogy felgyújtja a járművet, végül gyalogosan, a sötét fák védelmébe burkolózva rohant tovább az ismeretlen sűrűségbe.

A hajsza másodpercei óráknak tűntek, a feszültség szétfeszítette a mellkasát, amikor egy útkereszteződéshez érve hirtelen szembe találta magát a közvetlen veszéllyel. Egy rendőrautó állta el az utat, a járműből kiszálló négy egyenruhás pedig zseblámpákkal kezdte módszeresen pásztázni a fák törzsét és az aljnövényzetet. Károly a lélegzetét is visszafojtva, egy vastagabb törzs mögé bújva, a sárba tapadva várta a végzetét az alig három méterre az őt kereső járőröktől. A szerencse és a sötétség végül mellé állt, a rendőrök továbbhaladtak, így sikerült elosonnia a legközelebbi falu irányába.

A megpróbáltatások azonban a lakott területet elérve sem értek véget. A férfi abban a reményben igyekezett a helyi buszpályaudvarra, hogy a gyanútlan utazóközönség soraiban elvegyülve végleg láthatatlanná válhat a hatóságok számára. Miután felszállt a járatra, a rendőrség szigorú útzárat rendelt el a körzetben. A legdrámaibb, szinte játékfilmes feszültségű pillanat ekkor következett, ugyanis a buszra felszállt egy ellenőrzést végző rendőr, akinek a tekintete végigpásztázta az utasteret, benne a mocskos, sáros ruhában ülő, magát egyszerű munkásembernek tettető szövevényes múltú utassal.