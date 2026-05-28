Hajmeresztő vallomást tett a magyar bankrabló – centikre volt a lebukástól

A bűn útjára lépni egyetlen elhibázott pillanat műve, ám az abból fakadó lelki és jogi következmények egy egész életen át kísértik az embert. Latinovits Károly, az egykori hírhedt bankrabló tizenöt év elteltével döntött úgy, hogy a nyilvánosság elé tárja élete legkritikusabb, sorsfordító perceit, amikor egy balul elsült vidéki akció után a törvény szigora és a természet erői egyszerre szorították végleg sarokba.
Latinovits Károly egykori ismert bankrabló ma már egészen más emberként tekint vissza arra a sötét korszakra, amely 2011-ben, a gazdasági és személyes kilátástalanság legmélyebb pontján vette kezdetét. Az akkori belső kényszer, a pénztelenség fojtogató szorítása egy olyan végzetes ösvényre terelte, ahonnan a hétköznapi polgári életbe szinte lehetetlennek tűnt a visszatérés. A férfi saját bevallása szerint nem hidegvérű, professzionális bűnözőként, hanem egy zaklatott, útját vesztett, kétségbeesett emberként keringett a városok körül, mielőtt meghozta a döntést, hogy kirabol egy csendes, vidéki takarékszövetkezetet – írta a Bors.

Latinovits Károly, az egykori bankrabló a mai napig is bánja tettét
Fotó: Beküldött

Az erdő mélyén dőlt el a bankrabló végzete

A sietve összetákolt terv mindössze egy mélyen arcba húzott baseball sapkára és egy hamisított hatósági jelzésre épült. Bár maga a rablás alig néhány perc alatt, a bent tartózkodó tisztviselők halálos rémülete közepette lezajlott, a valódi dráma csak ezt követően vette kezdetét.

Károly a zsákmánnyal a legközelebbi erdőség felé vette az irányt, abban a naiv hitben bízva, hogy a sűrű rengeteg majd oltalmat nyújt számára a rendőrségi üldözők elől.

A természet azonban nem mutatott irgalmat az elkövető iránt és a felázott, mocsaras erdei talaj alig százötven méter után megbénította a menekülésre használt gépjárművet, a sár fogságába ejtve a rablót és zsákmányát.

„Önmagamat ejtettem csapdába”

A sűrűsödő sötétségben, a ragadós sárban megtapasztalt percekről így beszélt Károly:

Kiszálltam, próbáltam kiásni, tologatni, semmi nem sikerült, miközben hallottam a messzeségből, ahogy vijjognak a rendőrautók... egy viszonylagos kis pánik lett úrrá rajtam, és ráébredtem, hogy egyedül képtelen vagyok ezt az autót elmozdítani, tehát tulajdonképpen önmagamat ejtettem csapdába

Bár a teljes megsemmisülés határán még az a gondolat is átfutott az agyán, hogy felgyújtja a járművet, végül gyalogosan, a sötét fák védelmébe burkolózva rohant tovább az ismeretlen sűrűségbe.

A hajsza másodpercei óráknak tűntek, a feszültség szétfeszítette a mellkasát, amikor egy útkereszteződéshez érve hirtelen szembe találta magát a közvetlen veszéllyel. Egy rendőrautó állta el az utat, a járműből kiszálló négy egyenruhás pedig zseblámpákkal kezdte módszeresen pásztázni a fák törzsét és az aljnövényzetet. Károly a lélegzetét is visszafojtva, egy vastagabb törzs mögé bújva, a sárba tapadva várta a végzetét az alig három méterre az őt kereső járőröktől. A szerencse és a sötétség végül mellé állt, a rendőrök továbbhaladtak, így sikerült elosonnia a legközelebbi falu irányába.

A megpróbáltatások azonban a lakott területet elérve sem értek véget. A férfi abban a reményben igyekezett a helyi buszpályaudvarra, hogy a gyanútlan utazóközönség soraiban elvegyülve végleg láthatatlanná válhat a hatóságok számára. Miután felszállt a járatra, a rendőrség szigorú útzárat rendelt el a körzetben. A legdrámaibb, szinte játékfilmes feszültségű pillanat ekkor következett, ugyanis a buszra felszállt egy ellenőrzést végző rendőr, akinek a tekintete végigpásztázta az utasteret, benne a mocskos, sáros ruhában ülő, magát egyszerű munkásembernek tettető szövevényes múltú utassal.

 

Hogy ez a fojtogató pillanat végül a bilincs kattanásával vagy a sikeres egérúttal végződött-e, arra a holnapi exkluzív könyvbemutató ad majd végleges és hiteles választ. A rendezvény nem mindennapi eseménynek ígérkezik a hazai bűnügyi krónikák kedvelői számára, hiszen a pódiumon Latinovits Károly mellett egy másik, országos ismertségre szert tett egykori elkövető, Ambrus Attila, azaz a „Viszkis” is jelen lesz. A két, múltjával és a törvénnyel már elszámolt férfi azért ül egy asztalhoz, hogy tiszta vizet öntsenek a pohárba és feltárják a modern magyar bűnügyi történelem legrejtélyesebb, legtanulságosabb pillanatait, felhívva a figyelmet arra, hogy a bűn útja mindig a bukásba vezet, de az őszinte megbánás lehetőséget ad az újrakezdésre.

 

