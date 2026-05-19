Budapesti elit iskola tanárai alázták meg nyilvánosan a diákokat

Belső vizsgálat indult az egyik fővárosi gimnáziumban, ahol a diákokat ért rendszerszintű megaláztatások miatt több mint 35 panasz érkezett és az ügy közel 300 tanulót érinthet. Petki Ildikó ifjúsági coach egy 34 oldalas dokumentumban összegezte a hatóságoknak a tanárok alpári, nyomdafestéket nem tűrő szidalmait, amelyek kimerítik a bűncselekmény fogalmát. A szülők és diákok jelzései alapján súlyos verbális bántalmazás és megszégyenítő légkör uralkodott az iskolában, az intézmény vezetése azonban a gyerekek védelme helyett a jelzéstevő hiteltelenítésével próbálkozott – írta a Blikk.
Évtizedes megaláztatások és pánikrohamok a budapesti elitgimnáziumban
Petki Ildikó ifjúsági coach szülői kérésre küldött ki anonim kérdőíveket, az eredmény pedig sokkoló lett: 12 tanárral szemben érkezett panasz, a probléma pedig a pedagógusok óraszámai miatt közel 300 diákot érint.
A beszámolók szerint a tanárok rendszerszintű pszichés nyomás alatt és félelemben tartották a tanulókat.
A diákok és szülők által idézett legdurvább tanári megjegyzések:
- Alpári szidalmak: „hülye balfaszok”, „puhapöcsök”, „kispicsák”;
- Személyes és diszkriminatív sértések: „Lányként többet kell dolgoznod ugyanazért a jegyért.”, „Nem kellene többet enned, mert nem fogsz tetszeni a fiúknak.”, „A szüleid szomorúak lehetnek, hogy ilyen hülye gyerekük van.”
A verbális abúzus súlyos mentális következményekkel járt:
a diákok közül többen rendszeresen sírva mentek haza, gyomorgörccsel indultak iskolába, vagy pánikrohamot kaptak.
Sokan a folyamatos rombolás miatt feladták a továbbtanulási álmaikat (pl. orvosi, építészi pálya) és el sem mertek menni a szükséges fakultációkra. A szülők állítása szerint ez a működési mintázat már évtizedek óta fennáll az iskolában, de a korábbi jelzéseiket a vezetőség lesöpörte, a gyerekek pedig a bosszútól és a rosszabb jegyektől félve hallgattak.
Az áldozatok védelme helyett a bántalmazás tényét feltáró szakembert támadják
A gyermekvédelmi jelzés után az iskola azonnal önvédelembe kapcsolt, és a diákok biztonsága helyett a problémát feltáró szakember hiteltelenítésére fókuszált. Az intézmény egyik szülője – aki ráadásul pszichológusként dolgozik – jogi lépésekkel fenyegette meg Petki Ildikót.
A szakembert vádolták meg érzelmi bántalmazással, rágalmazással és jogosulatlan adatkezeléssel, miközben ő csak továbbította a szülők anonim válaszait.
Petki szerint ez a gyermekvédelmi rendszer legnagyobb hibája: a kapuőrök inkább a rendszert védik, emiatt pedig az érintettek már megszólalni is félnek.
Tehetetlen hatóságok és elrendelt belső vizsgálat
Az Észak-budapesti Tankerületi Központ megerősítette, hogy 2026. május 18-án hivatalos panasz érkezett hozzájuk a nem megfelelő pedagógiai módszerek miatt. A tankerület haladéktalanul elindította a belső vizsgálatot és az érintettek meghallgatását, de annak lezárultáig nem adnak részletesebb tájékoztatást. Az érintett budapesti gimnázium igazgatónője szintén úgy nyilatkozott, hogy a vizsgálat végéig nem kíván megszólalni.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.
