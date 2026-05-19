Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Scherer Péter

Fontos

Hatalmas lítiumkincsre bukkantak – évszázadokra megváltozhat minden

bántalmazás

Budapesti elit iskola tanárai alázták meg nyilvánosan a diákokat

41 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Belső vizsgálat indult az Észak-budapesti Tankerületi Központ egyik gimnáziumában a diákokat ért rendszerszintű megaláztatások miatt. Egy 34 oldalas dokumentum részletezi azt a verbális bántalmazást, amelyet a pedagógusok követtek el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bántalmazásdiákiskolaverbális bántalmazásvizsgálatmegalázásbelső

Belső vizsgálat indult az egyik fővárosi gimnáziumban, ahol a diákokat ért rendszerszintű megaláztatások miatt több mint 35 panasz érkezett és az ügy közel 300 tanulót érinthet. Petki Ildikó ifjúsági coach egy 34 oldalas dokumentumban összegezte a hatóságoknak a tanárok alpári, nyomdafestéket nem tűrő szidalmait, amelyek kimerítik a bűncselekmény fogalmát. A szülők és diákok jelzései alapján súlyos verbális bántalmazás és megszégyenítő légkör uralkodott az iskolában, az intézmény vezetése azonban a gyerekek védelme helyett a jelzéstevő hiteltelenítésével próbálkozott – írta a Blikk.

bántalmaz, Szexuális visszaélésről számoltak be egy romániai iskolából - kitört a botrán
A tanárok verbális bántalmazással alakítottak ki elviselhetetlen légkört (Illusztráció)
Fotó: Maszol /MI

Évtizedes megaláztatások és pánikrohamok a budapesti elitgimnáziumban

Petki Ildikó ifjúsági coach szülői kérésre küldött ki anonim kérdőíveket, az eredmény pedig sokkoló lett: 12 tanárral szemben érkezett panasz, a probléma pedig a pedagógusok óraszámai miatt közel 300 diákot érint. 

A beszámolók szerint a tanárok rendszerszintű pszichés nyomás alatt és félelemben tartották a tanulókat.

A diákok és szülők által idézett legdurvább tanári megjegyzések:

  • Alpári szidalmak: „hülye balfaszok”, „puhapöcsök”, „kispicsák”;
  • Személyes és diszkriminatív sértések: „Lányként többet kell dolgoznod ugyanazért a jegyért.”, „Nem kellene többet enned, mert nem fogsz tetszeni a fiúknak.”, „A szüleid szomorúak lehetnek, hogy ilyen hülye gyerekük van.”

A verbális abúzus súlyos mentális következményekkel járt: 

a diákok közül többen rendszeresen sírva mentek haza, gyomorgörccsel indultak iskolába, vagy pánikrohamot kaptak.

Sokan a folyamatos rombolás miatt feladták a továbbtanulási álmaikat (pl. orvosi, építészi pálya) és el sem mertek menni a szükséges fakultációkra. A szülők állítása szerint ez a működési mintázat már évtizedek óta fennáll az iskolában, de a korábbi jelzéseiket a vezetőség lesöpörte, a gyerekek pedig a bosszútól és a rosszabb jegyektől félve hallgattak.

Az áldozatok védelme helyett a bántalmazás tényét feltáró szakembert támadják

A gyermekvédelmi jelzés után az iskola azonnal önvédelembe kapcsolt, és a diákok biztonsága helyett a problémát feltáró szakember hiteltelenítésére fókuszált. Az intézmény egyik szülője – aki ráadásul pszichológusként dolgozik – jogi lépésekkel fenyegette meg Petki Ildikót. 

A szakembert vádolták meg érzelmi bántalmazással, rágalmazással és jogosulatlan adatkezeléssel, miközben ő csak továbbította a szülők anonim válaszait. 

Petki szerint ez a gyermekvédelmi rendszer legnagyobb hibája: a kapuőrök inkább a rendszert védik, emiatt pedig az érintettek már megszólalni is félnek.

Tehetetlen hatóságok és elrendelt belső vizsgálat

Az Észak-budapesti Tankerületi Központ megerősítette, hogy 2026. május 18-án hivatalos panasz érkezett hozzájuk a nem megfelelő pedagógiai módszerek miatt. A tankerület haladéktalanul elindította a belső vizsgálatot és az érintettek meghallgatását, de annak lezárultáig nem adnak részletesebb tájékoztatást. Az érintett budapesti gimnázium igazgatónője szintén úgy nyilatkozott, hogy a vizsgálat végéig nem kíván megszólalni.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

x

Mint azt korábban megírtuk, egy suliudvaron elszívott spangli végül hatalmas bukásba torkollott, amikor a rendőrök elől menekülő, betépett diákkorú díler az egész iskola szeme láttára próbált elrejtőzni az épületben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!