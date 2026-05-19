Budapesti elit iskola tanárai alázták meg nyilvánosan a diákokat

Belső vizsgálat indult az egyik fővárosi gimnáziumban, ahol a diákokat ért rendszerszintű megaláztatások miatt több mint 35 panasz érkezett és az ügy közel 300 tanulót érinthet. Petki Ildikó ifjúsági coach egy 34 oldalas dokumentumban összegezte a hatóságoknak a tanárok alpári, nyomdafestéket nem tűrő szidalmait, amelyek kimerítik a bűncselekmény fogalmát. A szülők és diákok jelzései alapján súlyos verbális bántalmazás és megszégyenítő légkör uralkodott az iskolában, az intézmény vezetése azonban a gyerekek védelme helyett a jelzéstevő hiteltelenítésével próbálkozott – írta a Blikk.

A tanárok verbális bántalmazással alakítottak ki elviselhetetlen légkört (Illusztráció)

Évtizedes megaláztatások és pánikrohamok a budapesti elitgimnáziumban

Petki Ildikó ifjúsági coach szülői kérésre küldött ki anonim kérdőíveket, az eredmény pedig sokkoló lett: 12 tanárral szemben érkezett panasz, a probléma pedig a pedagógusok óraszámai miatt közel 300 diákot érint.

A beszámolók szerint a tanárok rendszerszintű pszichés nyomás alatt és félelemben tartották a tanulókat.

A diákok és szülők által idézett legdurvább tanári megjegyzések:

Alpári szidalmak: „hülye balfaszok”, „puhapöcsök”, „kispicsák”;

Személyes és diszkriminatív sértések: „Lányként többet kell dolgoznod ugyanazért a jegyért.”, „Nem kellene többet enned, mert nem fogsz tetszeni a fiúknak.”, „A szüleid szomorúak lehetnek, hogy ilyen hülye gyerekük van.”

A verbális abúzus súlyos mentális következményekkel járt:

a diákok közül többen rendszeresen sírva mentek haza, gyomorgörccsel indultak iskolába, vagy pánikrohamot kaptak.

Sokan a folyamatos rombolás miatt feladták a továbbtanulási álmaikat (pl. orvosi, építészi pálya) és el sem mertek menni a szükséges fakultációkra. A szülők állítása szerint ez a működési mintázat már évtizedek óta fennáll az iskolában, de a korábbi jelzéseiket a vezetőség lesöpörte, a gyerekek pedig a bosszútól és a rosszabb jegyektől félve hallgattak.

Az áldozatok védelme helyett a bántalmazás tényét feltáró szakembert támadják

A gyermekvédelmi jelzés után az iskola azonnal önvédelembe kapcsolt, és a diákok biztonsága helyett a problémát feltáró szakember hiteltelenítésére fókuszált. Az intézmény egyik szülője – aki ráadásul pszichológusként dolgozik – jogi lépésekkel fenyegette meg Petki Ildikót.

A szakembert vádolták meg érzelmi bántalmazással, rágalmazással és jogosulatlan adatkezeléssel, miközben ő csak továbbította a szülők anonim válaszait.

Petki szerint ez a gyermekvédelmi rendszer legnagyobb hibája: a kapuőrök inkább a rendszert védik, emiatt pedig az érintettek már megszólalni is félnek.