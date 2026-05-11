Kutyasz*rnak nevezte saját kisfiát és játékot dugott a szájába

A vádirat részletei szerint a férfi már 2024-től kezdve rendszeresen a legkisebb gyermekén vezette le az indulatait, akit nem ismert el sajátjaként. A gátlástalan apa nemcsak trágár szavakkal illette és leköpte a kisfiút, hanem válogatott módszerekkel bántalmazta: előfordult, hogy a síró gyerek szájába Duplo kockát gyömöszölt, máskor tárgyakkal dobálta meg, vagy éppen kutyaürüléket nyomott az arcába, miközben az ürülékhez hasonlította saját fiát – írta a Blikk.

Saját kisfiát bántalmazta, csak mert fejébe vette, hogy nem az övé

Fotó: Unsplash

Válogatott módszerekkel bántalmazta fiát

Mint korábban már beszámoltunk róla, a bántalmazás egy 2024 februári estén fajult el végleg, amikor a férfit ismét felbőszítette gyermeke sírása. Amikor az anya a konyhába menekítette a kicsit, a vádlott rátámadt a nőre, majd egy papírvágó ollót ragadott és gyilkossággal fenyegetőzött.

A hadonászás közben az ollóval a nő karjaiban lévő kisfiú homlokát is megsebesítette, végül az erkélyen keresztül szökött el a helyszínről.

A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint a férfi a bíróság előtt beismerte tettét, amiért 1 év 2 hónap, de 3 évre felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Bár a bántalmazó pártfogói felügyelet alá került, az ítélet különös részlete, hogy a bíróság nem tiltotta el saját gyermekétől, így a jövőben is tarthatja vele a kapcsolatot.