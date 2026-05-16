Várandós élettársát ejtette fogságba a gátlástalan bántalmazó

Súlyos és megrázó bűncselekmény történt Tapolca térségében, ahol egy állapotos nőt bántalmazott az élettársa. A kismama szerda délelőtt még védőnői konzultáción volt, ám az érte érkező párja a hazautat követően teljesen elzárta őt a külvilágtól – írta a Bors.

Terhes barátnőjét bántalmazta egy férfi (Illusztráció)

Fotó: Pexels

Rázárta az ajtót a bántalmazó

A gyanútlan várandós nő abban a tudatban szállt be párja autójába, hogy hazamennek, ám útközben heves vita alakult ki közöttük. A férfi teljesen elvesztette a fejét és megütötte a nőt, ráadásul a kismama hiába könyörgött, hogy álljon meg, a sofőr nem volt hajlandó lefékezni.

A helyzet a férfi házánál vált végleg rémálommá, ugyanis nem a nő lakcímére mentek.

A támadó elvette a kismama telefonját, hogy ne tudjon rendőrt hívni, majd egyszerűen rázárta a lakásajtót.

A fogságban tartott nő hiába kérlelte, a férfi nem engedte szabadon, és a bántalmazás a bezárt ajtók mögött is folytatódott.

A terhes nő végül akkor menekült meg, amikor megérkeztek a férfi rokonai, akiktől sikerült segítséget kérnie. A tapolcai rendőrök gyorsan léptek, és elfogták a 33 éves sárvári elkövetőt, akit személyi szabadság megsértése és testi sértés miatt vettek őrizetbe, és már a letartóztatását kezdeményezték.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Budapesten brutálisan megrúgtak egy vakvezető kutyát, a támadás után pedig látássérült gazdája elmondta, hogy nem saját maga, hanem hűséges segítője miatt tört össze teljesen.