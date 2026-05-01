Bűnösnek mondta ki és nem jogerősen öt év fegyházbüntetésre ítélte a bíróság azt a letartóztatásban lévő férfit, aki ittasan, rendszeresen bántalmazta élettársát. A vádirat szerint a 2020 nyarán kezdődött kapcsolatuk során gyakoriak voltak a veszekedések, a férfi sokszor kiabált, és többször meg is verte a nőt, aki emiatt sérüléseket szenvedett. Előfordult, hogy a sértett elmenekült tőle, később mégis visszatért a férfihez.

Rendszeresen bántalmazta élettársát, és gyermekük biztonságát is veszélyeztette a férfi

Zaklatta és bántalmazta élettársát

A nő végül távoltartást kért a férfival szemben, amit a bíróság elrendelt. Azonban, miután ez lejárt, a vádlott ismét megjelent nála, és továbbra sem hagyta békén. 2024 augusztusától személyesen és telefonon is zaklatta volt élettársát, valamint a közös, kiskorú gyermeküket is veszélybe sodorta, amikor részegen, a piros jelzés ellenére áttolta őt babakocsival egy négysávos úton.

A bíróság a vádlottat öt év fegyházra ítélte, amit az ügyész tudomásul vett, a védelem azonban fellebbezést jelentett be.

Nem maradt következmények nélkül a családon belüli erőszak

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.